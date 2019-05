Versiones encontradas: sindicato de Friopan señala que empresa dijo que habría despidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay versiones encontradas tras la ocupación de la plata de Friopan, que fue de viernes a martes. La empresa dice una cosa y los trabajadores otra, luego de la ocupación por la incorporación de maquinaria que saltó a la luz por el estado de la planta tras la medida incluidos 30 kilos de masa desperdiciados.

Mientras la empresa aseguró a El País que las nuevas máquinas no quitarían puestos de trabajo, los empleados nucleados en el sindicato dicen que no es la versión que recibieron.

El sindicalista Miguel Rosales dijo a El País que el viernes pasado un supervisor le informó a los trabajadores que habría 18 despidos, a pesar de que en las semanas previas se había venido negando que eso pudiera suceder.

“Nos mintieron. Ellos trajeron unas máquinas nuevas que son automatizadas y, cuando confirmaron los despidos, ocupamos la planta”, indicó Rosales.

El trabajador agregó que el sindicato siempre buscó el diálogo y la negociación y que, tras cuatro días de ocupación, hubo una negociación esta semana en el Ministerio de Trabajo donde la firma aceptó al reestructura y negociar sus términos.



“Nosotros no queremos que ningún trabajador quede en la calle, sean del sindicato o no”, señaló Rosales.



Admitió que hubo trabajadores no afiliados que firmaron una carta contra la ocupación que realizaron los del sindicato, pero dijo que algunos de ellos lo hicieron obligados por la empresa.



Rosales sostuvo que solo no guardaron masa que no se podía preservar: “Se conservó todo lo que se pudo”.

Por su parte, fuentes de la empresa dijeron ayer a El País que "la idea no es quitarle el trabajo a nadie”.

Fuentes de la empresa dijeron que el material que se echó a perder a causa de la ocupación "no se puede recuperar" y que se perdieron 2.000 kilos de masa. “En definitiva, todo esto no le sirvió a nadie”, agregaron.

Ayer jueves, luego de realizar tareas de limpieza el miércoles para poner la planta a en condiciones, se retomó la producción.



Tras la ocupación, la empresa y el sindicato acordaron que las nuevas máquinas permanecerán paradas mientras se termina de definir qué personal las operará.



“Fue una medida desproporcionada, se debería haber solucionado mediante el diálogo”, indicaron en la empresa.

Por su parte el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a través de su cuenta de Facebook que "la ocupación es un derecho" pero "mal utilizada" es "un golpe a la organización".



"Me llegó como a muchos uruguayos, un video de cómo había quedado la empresa Friopan después de la ocupación", dijo Pereira y agregó: "Nosotros defendemos la ocupación como modalidad del derecho de huelga, pero hemos sostenido insistentemente que es una medida que se adopta después de agotar todas las instancias previas y de agotar las instancias de diálogo y otras medidas de lucha".