Así quedó la planta de la empresa Friopan después de una ocupación del sindicato

En las últimas horas empezó a circular en redes sociales un video que muestra lo que, afirma, es la planta de la empresa alimenticia Friopan luego de una ocupación. Productos sin cocción que estaban ahí desde hacía días y kilos de masa desperdigados por el lugar son algunos de los elementos que se ven en la filmación que está acompañada por el relato de un hombre que se identifica como trabajador de la empresa pero que, asegura, no acompañó la medida sindical.



En la empresa confirmaron a El País la autenticidad del video. Fuentes de Friopan agregaron que el sindicato decidió ocupar la planta de la empresa -ubicada en el barrio barrio Ituzaingó- en la madrugada del viernes 24 de mayo. La medida se extendió hasta el martes 28.



¿Por qué se tomó esta decisión? De manera reciente, Friopan adquirió en Suiza dos máquinas para mejorar la calidad de los productos que elabora. “La idea no es quitarle el trabajo a nadie”, dijeron las fuentes empresariales. El sindicato quería elegir qué trabajadores operarían estas nuevas máquinas, algo a lo que los responsables de la firma se oponían. Sumado a esto, agregaron desde la firma, se desató un rumor que aseguraba que, producto de la incorporación de esta maquinaria, se recortarían puestos de trabajo.

Planta de Friopan tras la ocupación. Foto: Gentileza Friopan

Cuando el viernes de madrugada los trabajadores sindicalizados comenzaron la ocupación, se interrumpió la labor del turno nocturno, que se debió retirar del lugar dejando el trabajo a medio hacer. “Eso no se puede recuperar”, dijeron las fuentes de la empresa, que añadieron que fruto de la ocupación se perdieron 2.000 kilos de masa, una cantidad todavía no cuantificada de mercadería y se generó malestar entre los clientes que no recibieron los productos que habían solicitado.



“En definitiva, todo esto no le sirvió a nadie”, agregaron.



De los 115 empleados que tiene hoy Friopan, 38 están adheridos al sindicato y los otros 77 no. Este segundo grupo redactó una carta y la elevó al Ministerio de Trabajo (MTSS), manifestando su oposición a la medida sindical y comunicando su intención de concurrir a trabajar.



Este jueves –luego de realizar tareas de limpieza el miércoles para poner la planta a en condiciones- se retomó la producción.

Planta de Friopan tras la ocupación. Foto: Gentileza Friopan

Tras la ocupación, la empresa y el sindicato acordaron que las nuevas máquinas permanecerán paradas mientras se termina de definir qué personal las operará.



“Fue una medida desproporcionada, se debería haber solucionado mediante el diálogo”, indicaron desde la empresa.



El País se contactó con integrantes de la Mesa de Alimentación del PIT CNT, quienes indicaron que solamente están al tanto de que se levantó la ocupación el martes pasado pero no de los detalles.