Sindicato del taxi denuncia que patronal "quiere sumir a los trabajadores a la servidumbre"

CONFLICTO

Junto a otros sindicatos en conflicto harán un acto este jueves, en rechazo a las rebajas salariales, "infames condiciones de trabajo" y despidos.

El próximo jueves 1° de diciembre unos 23 sindicatos en conflicto con sus sectores realizarán un acto frente a la sede del Ministerio de trabajo y Seguridad Social (MTSS) en rechazo a rebajas salariales, "infames condiciones de trabajo" y despidos.

Entre los convocantes, se encuentra el Sindicato de los Trabajadores del Taxi (Suatt), que denuncia que "la patronal del taxímetro quiere sumir a los trabajadores a la servidumbre".

Consultado al respecto, el secretario general del Sindicato del Taxi, Damián Fernández, dijo a El País que desde la Gremial Única del Taxi (Cpatu) "no están dispuestos a negociar nada".

"Nos ponen de rehén ronda tras ronda", aseguró Fernández y detalló algunos de los "pasos para atrás" que pretenden dar a los derechos conquistados por los trabajadores del sector en los últimos años.

"Plantean volver al ficto —importe en base a un valor estimado—, bajar comisión al 23% —actualmente es del 29%—, que paguemos aranceles de tarjetas, que seamos cuidadores del coche las 24 horas sin recompensa alguna por ello y ya, lo que faltaba, que nos encarguemos de lavar el auto", especificó Fernández, con base en la plataforma de negociación colectiva enviada por la patronal el pasado sábado.

En la plataforma, a la que tuvo acceso El País, se justifica que estas propuestas son en función de que este servicio de transporte es "el único que no tiene una solución económica que contemple y alivie el alto precio del combustible".

Del acto de este jueves también participarán el sindicato pesquero, el de camioneros y de funcionarios de OSE, entre otros.