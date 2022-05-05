Sindicato del puerto dispuso paro de 24 horas: "Las movilizaciones vienen para quedarse"

DESPIDOS Y REDUCCIÓN SALARIAL

El Supra resolvió la medida ante la notificación de Montecon del despido de 150 trabajadores. El ministro de Trabajo pidió "mesura" y analiza "reestructuración".

En asamblea este jueves por la mañana, el Sindicato Único Portuarios y Ramas Afines (Supra) resolvió realizar un paro de 24 horas a partir de las 15 horas en el Puerto de Montevideo. La medida se da tras la notificación de la empresa Montecon del despido de 150 trabajadores. "Estas movilizaciones vienen para quedarse. Con voluntad política esto se soluciona hoy mismo", expresó el secretario general de Supra, Álvaro Reinaldo.

"Todo viene anunciado por parte del sindicato desde noviembre del año pasado. Lamentablemente no tuvieron un plan de actuación. Perdieron tiempo", dijo a Reinaldo a Telemundo, respecto a la postura del Gobierno.

"Es una medida inédita en el país que estos despidos se den por el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie. Los dos actores se tienen que hacer cargo de los trabajadores", agregó Reinaldo y aseguró que, si de Presidencia se envía una carta informando que el Estado se hará cargo de esta situación, las medidas se cortarán.

"Toda herramienta que pueda solucionar esto, las vamos a escuchar. Pero hasta ahora tenemos una notificación formal de Montecon de que hay 150 despidos", aseguró.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo este miércoles que los 150 despidos que según Supra fueron notificados por Montecon "no han ocurrido". "Estamos trabajando con todo el sector. No hay todavía ninguna decisión tomada", aseguró.

El ministro de trabajo manifestó que, dada la actividad que hay hoy en día en el puerto, trabajo no falta, pero se trabaja en un "proyecto de reestructura de la actividad". "Hay arriba de la mesa alguna situación trabajada en conjunto con empresas y sindicatos. Esperamos que predomine la mesura, siempre hay tiempo para parar si hay pérdida de puestos de trabajo", dijo en rueda de prensa, según recoge Radio Monte Carlo.

Mieres aseguró que la voluntad, tanto del Ministerio de Trabajo como el del Ministerio de Transporte y las empresas es "no solo que los puestos de trabajo no caigan, sino que las personas concretas, si tienen dificultades, puedan tener un lugar en otra de las actividades que se están realizando en el puerto".