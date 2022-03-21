Sindicato de pesca irrumpió en Ministerio de Trabajo y consiguió reunión con autoridades

ESTE LUNES

Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Sutnma) irrumpió este lunes en el edificio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en reclamo por pérdida de puestos de trabajo, informó a El País el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.

Sobre las 13:00 horas, unas 15 personas ingresaron al edificio en medio de cánticos, sin violencia, y manifestaron que “no tenían voluntad de retirarse”, expresó el director. Ante esto, Daverede, junto con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y la directora General de Secretaría del MTSS, Valentina Arlegui, los recibieron en reunión.

El reclamo del sindicato surge a raíz de que algunos trabajadores de la carga y la descarga se quedaron sin trabajo, dado que la empresa que los contrataba cambió de operador portuario, dijo Daverede.

El tema, manifestó, ya estaba sobre la mesa de negociación con Sutnma. El MTSS estaba esperando respuesta de la empresa para proseguir con las conversaciones, sin embargo, a raíz de la irrupción del sindicato se pautó una reunión con los funcionarios para este martes.

"Nos pidieron acelerar los procesos, porque los trabajadores no podían esperar", aseguró el director.

Así, “hora y poco” después de llegar, los miembros del sindicato abandonaron el lugar. “Se fueron porque conversamos, nos entendimos”, puntualizó Daverede.

A su vez, el director explicó que las personas del Sutnma se mezclaban en la puerta de entrada del establecimiento con manifestantes de Casa de Galicia, que fueron a expresar su respaldo a funcionarios que estaban en reunión con autoridades del MTSS.

