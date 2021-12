Sindicato de Copsa hace paro “hasta recibir respuesta de la empresa o del gobierno”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes a partir de las 16:00 rige un paro en las líneas suburbanas de Copsa, según informó a El País Andrés Martínez, miembro de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC). La medida sindical se mantendrá “hasta recibir una respuesta por parte de la empresa o del gobierno”, manifestó.

La ATC reclama que se paguen los salarios vacacionales del 2019 y 2020, que según Martínez “muchos” trabajadores no han recibido, que se les conceda retroactividad salarial por el ajuste que el Ministerio de Transporte (MTOP) fijó desde junio y no se les abonó, que todos los trabajadores se reintegren a una jornada completa y que algunos funcionarios, especialmente los de administración, salgan del seguro de paro.



Por su parte, Javier Cardoso, gerente general de Copsa, dijo a El País que estos problemas “ya no están en las manos de la empresa”. Explicó que durante la pandemia el MTOP pidió “conectividad” a las compañías de transporte, “con el compromiso de cubrir de cubrir al menos los costos operativos”. Sin embargo, según Cardoso, “lo que el ministerio aportó no fue suficiente”.



El gerente general manifestó que a raíz de este problema, las empresas se endeudaron y muchas no pudieron cubrir algunos costos, como los salarios vacacionales. Añadió que el Ministerio de Transporte se comprometió a obtener una partida complementaria de subsidios para el rubro, pero “eso todavía no ha ocurrido”.



Por otra parte, Cardoso puntualizó que el MTOP comenzó a pagar en diciembre el ajuste salarial fijado para junio de este año, por lo que ahora los trabajadores reclaman por los meses perdidos. Además, dijo que las autoridades de la Dirección Nacional de Transporte se comprometieron a “gestionar una partida específica para compensar los mayores costos que tienen las empresas por la retroactividad salarial”, pero que tampoco han pagado esa partida.



En opinión del gerente general, el problema ahora depende de las negociaciones que ocurran entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, que tiene que otorgar los recursos.



“La empresa no nos paga, espera alguna ayuda económica del gobierno y nosotros quedamos en el medio”, reclamó Martínez. La ATC está en plenas negociaciones con el MTOP, mediadas por el Ministerio de Trabajo, para conseguir las partidas que reclaman.



Este martes, el sindicato tiene una reunión a las 9:00 con el Ministerio de Trabajo, y a las 12:00 con el Ministerio de Transporte. A su vez, al mediodía se celebra una asamblea de la Coordinadora del Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) en la que los sindicatos discutirán el preacuerdo al que llegaron con el MTOP.



Mientras tanto, Cardoso señaló que desde Copsa están trabajando en establecer un “servicio en carácter de emergencia”, con propietarios de coches o trabajadores no afiliados al sindicato. “Somos optimistas en que se resuelva mañana este tema, que no es bueno para los usuarios, para los trabajadores ni para la empresa”, concluyó.