Una semana con paros en educación, construcción, industria láctea y Ancap

A lo largo de estos días días se desarrollarán paralizaciones en diferentes sectores. Sindicatos de la educación, construcción, industria láctea y Ancap tendrán movilizaciones por variados reclamos.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) activó este martes un paro en contra de la transformación curricular, donde definirán si extienden o no la huelga.



Fenapes ratificó su posición contraria a la transformación educativa. En diálogo con la prensa, el presidente de la federación, José Olivera, expresó que "hay que alertar a la sociedad lo grave que será para los estudiantes esta definición que ha determinado ANEP de aplicar 7°, 8° y 9° toda la transformación no respetando el derecho de los estudiantes a culminar el ciclo dentro de la propuesta programática que venía".



Paralización de Fancap

El sindicato de Ancap convocó un paro para mañana miércoles 12 de octubre, tras la resolución del Directorio de la petrolera estatal de aprobar "las bases para un llamado competitivo para la concreción de una asociación industrial y comercial en el negocio de cementos y cal" en setiembre.



El pasado 15 de setiembre –en el marco del paro general organizado por el Pit-Cnt– los sindicalistas resolvieron no realizar guardias gremiales en las plantas de producción de pórtland que Ancap tiene en Minas y Paysandú.



En su momento, el novel secretario general de Fancap, Manuel Colina, indicó a El País que en el sindicato entienden que el proceso de asociación con privados “es una privatización abierta de los recursos industriales y naturales del Estado en favor de un privado”.



En virtud de que el conflicto ha persistido y la decisión del Directorio sigue firme, el sindicato prevé parar este miércoles “en defensa del empleo, de la producción nacional y del rol social de ANCAP”, según dijo a Subrayado Laura Martínez, de la Federación Ancap (Fancap).



Por su parte, las autoridades del ente manifestaron en Twitter que recibieron la comunicación del sindicato sobre el paro del próximo miércoles, pero que "no se comunican los motivos de la medida".

Paro nacional en industria láctea

Otro sector que realizará movilizaciones esta semana será el de los trabajadores de la industria láctea.



La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) resolvió que a partir de este martes comenzaría y el trabajo a reglamento y este jueves 13 de octubre se hará un paro nacional de 24 horas.



La movilización será a propósito del conflicto que tiene el sindicato de SUDEC con la empresa Fritran, "debido al constante incumplimiento de las responsabilidades asumidas por la empresa en los convenios colectivos firmados en el MTSS y la intransigencia patronal que viene reprimiendo a los trabajadores sindicalizados", expresó la federación.



Según el comunicado de los trabajadores, la empresa aplicó "una reestructura unilateral que impacta negativamente los ingresos de los trabajadores y sus derechos".



Por su parte, Fritran emitió un comunicado en el que rechazó "enfáticamente las infundadas acusaciones vertidas por el sindicato, que argumenta una supuesta suspensión a quienes asistieron a una asamblea”, y justificó que las sanciones aplicadas a los trabajadores se deben a "falta de marcada (de entrada y/o salida), y errores groseros y sistemáticos" en las tareas de los trabajadores "que afectan a los clientes y a la empresa".



Paro de Sunca

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro general el próximo 20 de octubre, "en defensa de las empresas públicas; el presupuesto para la Educación Pública; la negociación colectiva y las libertades sindicales", señaló el sindicato.



Además, la concentración, que comenzará a las 11.00 en la Universidad de la República (Udelar), marchará hacia el Palacio Legislativo el reclamo de "una seguridad social integral y solidaria", en contra del proyecto de reforma previsional del gobierno.