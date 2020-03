Ripoll rechazó caceroleo del Pit y aseguró: "No podemos seguir generando fracturas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, se pronunció este miércoles al respecto del caceroleo y el apagón social convocado por el Pit-Cnt y otras organizaciones y expresó: "Difiero, como en otras oportunidades, con la forma", indicó a través de sus redes sociales.

Ripoll explicó que sí está de acuerdo con las 11 medidas que fueron propuestas por la Intersocial en su conjunto, pero consideró que no es momento de generar divisiones. "No comparto el caceroleo de mañana, como tampoco comparto lo de poner el himno, no podemos seguir generando fracturas o divisiones", expresó

"Se puede compartir o no lo que ha realizado el gobierno, pero lleva 20 días en medio de una situación muy jodida y se van comunicando nuevas medidas que se alinean a lo que vamos planteando o reclamando", dijo y agregó: "Que falta mucho claro que sí, que tenemos uruguayos que la están pasando mal sí, ya teníamos y esta emergencia aumenta a diario la cantidad de familias que la pasan muy mal".



Ripoll hizo referencia por otra parte al pedido de cuarentena general que se realizó desde varios sectores al gobierno y consideró que si bien puede ser muy necesaria "sin la preparación podría ser la cuarentena del hambre, de la violencia, de la inseguridad y de las medidas prontas de seguridad".

"Seguramente lleguemos a ella pero requiere seguir profundizando en la toma de decisiones, en que aparezcan ayudas económicas, en que se re piense no aumentarle a los más pobres las tarifas, entre otras cosas", opinó.



A su vez la secretaria general de Adeom también se refirió a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado sobre los femicidios ocurridos en las últimas semanas. "Lamento las palabras del presidente, se equivocó y sería necesario que lo reconozca públicamente, que nos maten no es un daño colateral y hasta ahora nadie ha hecho nada de fondo para cuidarnos", afirmó.



"Estamos en un momento en que es más que necesario unirnos. Basta de partidos, de agresiones y de medidas de unos contra otros. Basta de demagogia de algunos políticos que plantean reducir el salario de algunos y no plantean tocar la de los que concentran las fortunas más grandes. De esta se sale poniendo de todos o no se sale", finalizó.