Presidente de sindicato de Montecon: "No hay soluciones para los problemas de nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los trabajadores de Montecon continúan en paro en reclamo por el anuncio de la empresa portuaria de despedir a, al menos, 120 trabajadores. El presidente del sindicato de Montecon, Martín García, dijo que "son momentos muy difíciles" y el horizonte no mejora: "Vemos que no hay soluciones para los problemas de nosotros".

"Si bien hay avance con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por parte de la empresa la reestructura ya se planteó. Se van a perder muchos puestos de trabajo", detalló García en diálogo con "Doble click" de FM Del Sol.



El presidente del sindicato dijo que hasta ahora Montecon anunció que habrá 120 desvinculaciones y, si bien habrá "seguro de paro parcial para mitigar la espera durante un año" hasta poder ser reempleados en otras empresas y sectores del puerto, el convenio comienza en agosto pero se puede extender hasta octubre de 2023, por lo que quienes sean despedidos en agosto podrían no tener cubierto todo el tiempo de espera.



Según García, el sindicato planteaba "hace dos años que iba a pasar" este problema; sin embargo, a pesar de hacer llegar sus inquietudes al entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y al presidente de la ANP, Juan Curbelo, no obtuvieron respuestas. "No se nos tomó en cuenta; queríamos tener participación en la negociación para que los trabajadores no quedaran desamparados", expresó.

Según informaron a El País este viernes fuentes de Montecon, el Ministerio de Transporte se comunicó con los principales accionistas de la empresa en Chile, y les manifestó su comprensión por la necesidad de enviar personal a seguro de paro, pero también se pidió que se posterguen por 90 días la reducción de jornales. Sin embargo, la respuesta fue negativa.



En un comunicado emitido días atrás, la empresa había indicado que la baja de la actividad generada por el acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie, que le otorga a esa compañía la prioridad de la carga en la Terminal Cuenca del Plata, le impide asegurar más de 19 jornales al mes.