Polémica por declaración del SMU sobre legalización de la eutanasia

Una declaración del Sindicato Médico que considera “apropiado” el “marco ético” en el que se basan los proyectos de ley, a estudio del Parlamento, para legalizar la eutanasia generó polémica entre los profesionales.

La resolución -que reconoce un “abanico de opiniones y posturas” diferentes sobre el tema- señala que es importante que exista una regulación “de acuerdo a las características culturales, sociales y políticas de Uruguay”, basadas en un Estado laico “con reconocimiento de los Derechos Humanos”. En tanto, reafirma la autonomía de una “persona adulta” para adoptar “las mejores elecciones en su vida”.



Asimismo, se pronuncia a favor del derecho del médico a no practicar la eutanasia por razones de conciencia -previsto en el proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio -pero dejando en claro que el mismo no impide “el ejercicio de los derechos de los usuarios”.

En tanto, coincide en la necesidad de derogar el artículo 46 del Código de Ética, que considera una falta participar en el proceso de eutanasia, aunque no hace referencia si para eso se debe convocar a un plebiscito como se sostiene en la ley por la cual se creó el Colegio Médico.



La vicepresidenta del SMU, Verónica Pérez, dijo a El País que la resolución se aprobó por unanimidad de los integrantes del Comité Ejecutivo porque esta semana el gremio debe comparecer al Parlamento a dar su opinión. Además, aseguró que “no se toma ninguna postura a favor o en contra de la eutanasia”.

Sin embargo, la declaración generó controversia a la interna de los médicos. La agrupación Evolución Médica -que se creó hace seis meses y nuclea a alrededor de 200 profesionales con diferentes especialidades en todo el país- manifestó a través de Twitter que la resolución “no habla por todos”.



La nueva corriente dentro del SMU impulsará un plebiscito, como establece el Código de Ética Médica, para que se defina sobre un tema, que dicen, “podría cambiar los cimientos de la relación médico paciente”.

Vamos a impulsar como lo determina la Ley un plebiscito, los médicos votamos y decidimos la Ley 19.286 Código de Ética Médica y no vamos a permitir q unos pocos decidan en un tema q podría cambiar los cimientos de la Relación Médico - Pte y de la Sociedad



SMU no habla p todos https://t.co/4JvESMDyD6 — Evolución Médica (@MedicaEvolucion) June 5, 2022

Matías Ifrán, fundador de Evolución Médica, dijo a El País que “un plebiscito se debe cambiar con otro plebiscito por respeto a la voluntad popular del colectivo médico”. “Cada vez son más las llamadas planteando esta preocupación”, indicó sobre la declaración del SMU.



Blauco Rodríguez, expresidente del Colegio Médico, afirmó a El País que observa “con preocupación el rumbo que se le está dando al proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido”, uno del diputado colorado Ope Pasquet y el otro del FA.

“Acá está en juego los cimientos de la relación médico paciente, los legisladores que empujan este proyecto, y algunos médicos que circunstancialmente ocupan cargos en instituciones, no pueden no escuchar a los médicos e imponerse en un tema tan profundo como dejar de considerar a la vida como el bien supremo a proteger”, subrayó.



Rodríguez dejó en claro además que “hay una notoria confusión o desconocimiento” porque por ley la institución que vela por la ética de la profesión no es el SMU, sino el Colegio Médico que representa “al 100% de los médicos del país”.



Además del SMU, está semana la Comisión de Salud de Diputados recibirá a la Academia Nacional de Medicina y la Cátedra de Derecho Penal de la Udelar para que brinden sus opiniones sobre los proyectos.