Uruguay “debe mirar a Holanda y ver si así es como quiere estar”, dijo experto sobre eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Theo Boer, especialista holandés en bioética y miembro durante 10 años de un comité de revisión de eutanasia en su país, dijo en la Comisión de Salud de Diputados que Uruguay “debe mirar a Holanda y ver si así es como quiere estar en 20 años”.

Boer hizo énfasis en que la eutanasia es “simple y llanamente matar activamente; no es negar o abstenerse de tratamientos”, y tampoco lo es el correcto uso de la morfina. El experto indicó que, a diferencia de la eutanasia, la sedación paliativa implica poner al paciente en una especie de coma artificial. “El paciente morirá por su enfermedad y no por la sedación; no se mata al paciente”, explicó.



Agregó que en Holanda, de un total de 160.000 muertes, 35.000 son con sedación paliativa, “pero eso no es eutanasia; creo que lo tenemos que ver como una alternativa”. Según Boer, durante los primeros años en Holanda hubo 2.000 eutanasias por año, para luego ascender sostenidamente, hasta los casi 8.000.

Además del incremento sostenido en números de muerte por eutanasia, Boer se refirió a la ampliación de las causas de esa práctica médica. Mientras que en el año 2002 casi el total de las 1.883 eutanasias fueron por cáncer, la gráfica del 2021 muestra una realidad muy diferente: del total de 7.666 eutanasias realizadas, un 40 % se hicieron por demencia, patología psiquiátrica o condiciones vinculadas a la vejez, pero con alta expectativa de vida. “Hay un grupo grande que está relacionado con enfermedades de vejez como incontinencia, inmovilidad y soledad”, contó.



Boer concluyó que la eutanasia tiene dos caras: si bien puede dar alivio a algunos, también genera coacción en los pacientes que cumplen con los criterios establecidos, que se ven sometidos al estrés asociado a la decisión que deben enfrentar en el final de la vida.