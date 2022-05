Insisten en aprobar ley de eutanasia pese a advertencia de los constitucionalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por unanimidad, la sala de Derecho Constitucional de la Universidad de la República determinó que los dos proyectos a estudio para legalizar la eutanasia contradicen al Código de Ética del Colegio Médico y por lo tanto primero se debería modificarlo para poder habilitar el suicidio asistido. Pese a la advertencia, los impulsores de la ley seguirán adelante y se reunirán esta semana para unificar el texto que será considerado por Diputados en setiembre.

“A mi juicio el código es una norma especial y entonces una ley general no puede derogarla”, dijo a El País el constitucionalista grado cinco de la Udelar Rubén Correa Freitas. La posición fue comunicada formalmente la semana pasada a los legisladores que integran la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.



Hay dos proyectos a estudio: uno presentado por el diputado colorado Ope Pasquet y otro de la bancada del Frente Amplio, que propone concretamente la derogación expresa del artículo 46 del Código de Ética Médica, el cual establece que “la eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión”.

El tema lo puso arriba de la mesa el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien solicitó una entrevista con el Colegio Médico para alertar lo que él consideraba como un “atropello institucional”, “presión indebida” y “falta de respeto a la autonomía del Colegio Médico”.



A fines de abril, el blanco fue recibido por la presidenta del Colegio Médico, Lucía Delgado, y parte de la directiva y planteó “la suspensión inmediata por un plazo de 210 días del trámite parlamentario” -es decir hasta fin de año- para que la organización pueda cumplir con su mandato legal en relación a cualquier reforma del código. Lo que supone un procedimiento que debe partir de los propios médicos y terminar con un plebiscito obligatorio.

En su comparecencia al Parlamento, Correa Freitas alertó que a su juicio el Código de Ética Médica no puede modificarse por una ley general, sino por este mismo procedimiento por el cual se aprobó y dispone la consulta al cuerpo médico. Consultado sobre si esto implica una demora para la aprobación de la legalización de la eutanasia, el constitucionalista respondió: “Eso es un tema del legislador, yo solo hago la advertencia y en este tema hay unanimidad de todo el Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar”.



En uno de los informes entregado por los constitucionalistas a los diputados -al que accedió El País- se destaca que “las obligaciones éticas de los médicos, consagradas en su código por ley 19.286, no pueden ser avasalladas por estos proyectos sin su consentimiento”. Otro, afirma que “modificar el Código de Ética sin la anuencia del Colegio Médico, vulneraría la institucionalidad e independencia de la mencionada institución”.

En las jornadas organizadas por el Colegio Médico la semana pasada -en la que participaron legisladores de todos los partidos políticos, expertos académicos del derecho y bioética- Goñi advirtió sobre la “manifiesta ilegalidad del trámite parlamentario en curso para modificar el Código de Ética Médica”.



Para la próxima sesión de la Comisión de Salud, está prevista la comparecencia del Colegio Médico, quien comunicará formalmente su intención de derogar toda la ley que supone el Código de Ética, señalaron a El País fuentes legislativas. El tema es que este proceso lleva tiempo, debido a que se deben cumplir con los requisitos que finalizan con el plebiscito obligatorio.

Eutanasia. Foto: Canva.

Sin embargo, los impulsores de la legalización de la eutanasia no están dispuestos a esperar para aprobar el proyecto de ley, ya que hay un acuerdo para que se vote en setiembre en la Cámara de Diputados y luego pase al Senado.



Es más, esta semana se reunirán Pasquet y Gallo para acordar un texto común sobre la legalización de la eutanasia y esto supone realizar algunas modificaciones. Entre ellas, la delimitación de la expresión del “sufrimiento insoportable” -como requisito para pedir la eutanasia- y se pretende agregar que sea “incurable”. Esto, “porque si tiene cura y tiene arreglo no tiene sentido quitarse la vida”, señaló Pasquet a El País.

Consultado sobre la posición de los constitucionalistas acerca de que la ley no es compatible con el código de ética médica, Pasquet señaló que no comparte las apreciaciones de la Cátedra de Derecho Constitucional. “Con todo respeto discrepo, porque los mecanismos para la discusión y sanción de las leyes son los establecidos en la Constitución, no hay otros, y una ley se modifica por otra ley”, aseguró.



“A nosotros lo que nos sujeta es lo que dice la Constitución, no lo que dice la ley”, concluyó el colorado, quien argumentó que con este criterio se puede aprobar la ley de eutanasia. De todos modos, aclaró que su proyecto no propone la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica.

Por su parte, Gallo dijo que la mejor manera de legislar sobre el tema “es derogar” el artículo 46 del Código de Ética y hay dos versiones: una que indica que se pueda hacerlo por medio de otra ley y otra que no. Ante esto, el frenteamplista consultó a Correa Freitas lo siguiente: “¿Como legislador tendré que ser rehén de un colectivo para hacer una ley de carácter general?”. “Los abogados a favor de la derogación nos dicen que el parlamentario debe velar por el bien de la sociedad”, sostuvo.



Gallo dijo que estas advertencias de constitucionalistas no cambiarán “la ruta” que se habían trazado los legisladores de todos los partidos. “Nosotros vamos aprobar el proyecto de ley en Cámara de Diputados en setiembre u octubre a más tardar, así que eso no nos va a trancar”, concluyó.

Aconsejan cambiar la objeción de conciencia En el proyecto redactado por el FA se contempla la objeción de conciencia en términos similares a la que se aplica para el aborto. “En caso de que el médico se negare a actuar por cuestiones personales de su conciencia, deberá hacerlo saber a la institución y esta derivar a la persona a otro médico”, señala. Abogados aconsejaron que la redacción se haga con el criterio de la ley de voluntad anticipada y no la del aborto.

Pasquet: “Una ley se deroga por otra ley” “Los procedimientos establecidos para la discusión y sanción de las leyes son los establecidos en la Constitución; no hay otros. Una ley se modifica o deroga por otra ley. Lo que diga la ley que sancionó el Código se puede modificar”, dijo Ope Pasquet.

Goñi: “Diputados no puede seguir tratando ley” “Diputados no puede continuar con el tratamiento de los proyectos de eutanasia porque al implicar la modificación del Código de Ética se desconoce el procedimiento legal que establece la iniciativa exclusiva del Colegio Médico”, señaló Rodrigo Goñi.