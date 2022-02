Pit-Cnt resolvió que Diverio asuma funciones de Abdala tras aprobar licencia del presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Representativa del Pit-Cnt votó este jueves por unanimidad la licencia solicitada por el presidente de la central Marcelo Abdala casi una semana después del choque que protagonizó alcoholizado en Punta Carretas.

Gabriel Molina, encargado de comunicación de la central quien además está al frente del sindicato de Antel, indicó a El País esta tarde que Daniel Diverio, líder del Sunca, asumirá de forma "indefinida" las tareas de Abdala. Puntualizó que no asumirá la presidencia en este período.

“En principio no está definido un plazo porque entendemos que tiene que ver también con cuándo el compañero esté en condiciones de poder volver a asumir las responsabilidades que tenía asignadas como presidente del Pit-Cnt", había declarado a El País José Lorenzo López, vicepresidente de la central.



La licencia se extenderá hasta que los organismos tomen otra posición. Mientras tanto, Diverio trabajará "en coordinación" con López y la secretaria general Elbia Pereira, confirmó Molina, tal como informó El País en su edición de ayer.



Abdala chocó contra dos autos que estaban estacionados en Bulevar Artigas y García Cortinas. Una espirometría realizada al preisdente del Pit-Cnt dio como resultado 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.



Pocas horas después del siniestro de tránsito, Abdala emitió un comunicado a la opinión pública donde destacó: "Los duros días que he venido transitando no me eximen de responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió".



Previamente, ese mismo día, había declarado a Telenoche (Canal 4): “Ayer tomé algunas cosas y dormí poco, me levanté a trabajar a las 5:00 y bueno, se ve que eso quedó ahí”.