Parque Hotel sigue con slots apagados por medida gremial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los funcionarios que traban en la sala de juegos del Parque Hotel mantienen 68 máquinas tragamonedas apagadas como medida de lucha por las declaraciones del gerente de Casinos de la Intendencia, Hugo Gandoglia. El pasado 17 de julio, Adeom mantuvo una reunión con las autoridades de la IMM, en la que incluso se llegó a solicitar la renuncia del jerarca municipal.

Gandoglia dijo en una entrevista con El País que los tradicionales juegos de paño (Ruleta, Punto y Banca y Black Jack) vienen cayendo desde hace tres décadas porque ya no seducen a las nuevas generaciones. Y opinó que la próxima administración, sea del partido que sea, debería considerar el cierre del casino municipal del Parque Rodó.



“Todo esto se da en el marco de un tema que la sociedad uruguaya va a tener que encarar, particularmente nosotros, el Frente Amplio, que es qué hacemos con el juego. Yo no tengo ningún interés en promover el juego, el gobierno de Montevideo no tiene interés en promover el juego”, destacó Gandoglia.



Sergio Martínez, vocero de la Asociación de Empleados Técnicos Profesionales de los Casinos Municipales de Montevideo (ADEP), dijo ayer a El País que el personal del Parque Hotel (ex Casa de Andalucía) tampoco está atendiendo el juego Black Jack “por falta de personal”.



Martínez indicó que los problemas en el casino municipal se deben a una “mala gestión”, e indicó que de los 250 slots que tiene la sala, 150 pertenecen a la comuna y 100 son arrendados a la empresa ICM S.A. Sin embargo, estas últimas máquinas -más modernas- “dejan el 56% de la ganancia”, aseguró.



Los slots que se mantienen apagados por el sindicato pertenecen al concesionario privado.

El concesionario.

El vocero de ADEP explicó que la Intendencia tiene tres contratos con la firma ICM. “Está el arrendamiento de los 100 slots, el contrato por el software de gestión y el mantenimiento técnico para todas las máquinas. Ellos venden e instalan los repuestos. Se le están pagando 50 millones de pesos al año del Parque Hotel”. precisó.



“Los slots están dando 20 millones de pesos brutos mensuales. De ese monto, ICM se lleva entre 11 y 12 millones de pesos. Y al Parque Hotel le quedan entre 8 y 9 millones brutos por mes”, agregó el funcionario de Casinos.



Martínez, con 27 años de experiencia en la sala de juegos, dijo que la Intendencia ha renovado el contrato a ICM sin hacer llamados a licitación y que la empresa mantiene acuerdos con la administración “desde la época del affaire Bengoa”, en referencia al exdirector de Casinos que fue procesado en 2011.



Respecto a la situación de las salas de casinos en general, anotó que “Montevideo obtiene entre 220 y 230 millones de dólares anuales de ganancia bruta con todas ellas”. Y que “en 2018 el Parque Hotel produjo -también en bruto- entre 8 y 9 millones de dólares”.

Máquinas y personal.

Martínez indicó que las máquinas tragamonedas de la firma privada “son mucho más modernas” -y por tanto más atractivas- que las municipales. Y que admiten, por ejemplo, billetes que no pueden utilizarse en los slots de la Intendencia.



Sobre la importancia de contar con máquinas modernas, coincidió con lo dicho por Gandoglia: “Es una tendencia estructural, yo lo vivo discutiendo con los funcionarios. Tengo una serie que muestra una caída permanente, sin levante, desde hace casi 30 años. Más allá de los montos, es un problema mucho más sociológico y cultural. Las últimas generaciones crecen con los juegos de vídeo. Y si uno mira las máquinas, cada vez se parecen más. Es un tema de manejo de lenguaje. Todo lo que tiene que ver con la ceremonia y la formalidad del juego de paño no es de la gente de esta época”, comentó el director de Casinos, agregando que con la demora de los procesos licitatorios en la órbita pública, es difícil mantener un parque de slots actualizado.



El proceso de cambio “no tiene la agilidad que requiere un establecimiento comercial que se supone que tiene que funcionar en el marco de la competencia que le exige el Estado”, complementó Gandoglia.



Con respecto a la falta de personal, Martínez dijo que en 2015 terminó de procesarse una reestructura en la sala del Parque Rodó en la que se estableció que el número “ideal” de la plantilla eran 130 funcionarios (había 103 en aquel momento). “Ahora somos entre 70 y 80”, destacó.