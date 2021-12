Paro de Copsa se mantiene por tiempo indeterminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paro de las líneas suburbanas de Copsa continuará por tiempo "indeterminado", según resolvió la asamblea de trabajadores en el mediodía de este miércoles. Además, iniciarán una marcha hacia Torre Ejecutiva.

"Las empresas no quieren tener dialogo con nosotros", expresó Andrés Martínez, miembro de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), en nota con Telemundo (Canal 12). "Las medidas no se van hasta tener una resolución clara por parte de la gerencia", declaró.



Martínez agregó que la empresa “cortó el diálogo” con el sindicato la noche del martes y explicó que la ATC no aceptó la “tregua” de medidas sindicales por 48 horas que el Ministerio de Transporte propuso este martes.



Los miembros del sindicato de Copsa esperan ser recibidos por las autoridades.

Por otra parte, la Coordinadora del Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) apoyó el paro en un comunicado y reclamó que Copsa, haciendo “caso omiso a sus deberes y obligaciones”, se queda “con el dinero y genera enormes deudas con los trabajadores despreciando el factor humano y no teniendo en cuenta la necesidad de los trabajadores y de sus familias”.



Más temprano, el ministro de Transporte, José Luis Falero, remarcó que no hay "incumplimientos" de su cartera, y que trabaja junto al Ministerio de Economía para que los trabajadores puedan obtener la retroactividad salarial que aún no se les ha pagado. Destacó que el apoyo del gobierno al sector "tiene un límite" tras los "apoyos importantes" que se dieron por el impacto de la pandemia.



En diálogo con Radio Monte Carlo, Falero sostuvo que los retrasos de pagos de salarios, licencias, correspondientes a los años 2019 y 2020, que reclama el sindicato " escapa a lo que el Poder Ejecutivo pueda hacer al respecto" por tratarse de un asunto de la empresa.



De todos modos, contó que su cartera se "ofreció" para establecer un ámbito de diálogo entre las partes y reestablecer los servicios ya que los "verdaderamente afectados son los usuarios".