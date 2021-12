Falero busca fondos ante reclamo de sindicato de Copsa, pero rechazó incumplimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, sostuvo este miércoles que impulsan un ámbito de diálogo entre la empresa Copsa y el sindicato de trabajadores de la empresa de transporte (ATC) para desactivar el paro en el servicio suburbano que se mantiene, al menos, hasta este mediodía. Al mismo tiempo, remarcó que no hay "incumplimientos" de su cartera, y que trabaja junto al Ministerio de Economía para que los trabajadores puedan obtener la retroactividad salarial que aún no se les ha pagado. Destacó que el apoyo del gobierno al sector "tiene un límite" tras los "apoyos importantes" que han recibido por el impacto de la pandemia.

En diálogo con Radio Monte Carlo, Falero sostuvo que los retrasos de pagos de salarios, licencias, correspondientes a los años 2019 y 2020, que reclama el sindicato " escapa a lo que el Poder Ejecutivo pueda hacer al respecto" por tratarse de un asunto de la empresa.

De todos modos, contó que su cartera se "ofreció" para establecer un ámbito de diálogo entre las partes y reestablecer los servicios ya que los "verdaderamente afectados son los usuarios".



Entre varios reclamos, el sindicato de Copsa reclama que se les conceda retroactividad salarial por el ajuste que el Ministerio de Transporte fijó desde junio y no se les abonó. Falero indicó que se está "analizando" brindar "alguna ayuda" para que esa retroactividad "por lo menos la analice el Ministerio de Economía".



Javier Cardoso, gerente general de Copsa, declaró el lunes a El País que el Ministerio de Transporte se comprometió a obtener una partida complementaria de subsidios para el rubro, pero “eso todavía no ha ocurrido”.



Falero respondió este miércoles que "no existen incumplimientos por parte del gobierno". Se está trabajando en la "posibilidad" de que el gobierno "asista a las empresas en cuanto a la retroactividad porque las empresas entienden que al no haber aumentado la tarifa y tener que asumir la retroactividad de acuerdo a lo acordado en el Consejo de Salarios, eso debería ser contemplado", dijo. Este aspecto lo está "trabajando" con el Ministerio de Economía.



Respecto a los subsidios para el sector, dijo que todo lo que se había acordado se está "pagando" esta semana. "He escuchado que esperan que el gobierno siga y siga aportando. Hace tiempo que están con aforo completo, el subsidio al transporte por parte del Poder Ejecutivo es muy importante", dijo el secretario de Estado.



Indicó que la situación actual es "normal" y no se le puede "seguir reclamando" al Ministerio de Economía más dinero de lo que ha ofrecido, que valoró fueron "apoyos importantes en momentos difíciles". "Todo tiene un límite", remarcó.