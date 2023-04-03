Nueva instancia de diálogo por conflicto en Acodike y Riogas

Este lunes tendrá lugar una nueva sesión tripartita entre representantes de las empresas Acodike y Riogas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los sindicatos de trabajadores. En esta los implicados buscarán llegar a un acuerdo, luego del conflicto a raíz del despido de 40 empleados -26 de Riogas y 14 de Acodike-.

Según supo El País, el pasado sábado fue el último intercambio entre las partes, donde el MTSS propuso a la empresa Acodike que los empleados hoy despedidos, pasen a estar en seguro de paro por un lapso de 30 días.

En el caso de Riogas, la cartera no presentó una propuesta, aunque se prevé que lo haga antes de la reunión celebrada en el día de hoy, a partir de las 11 am, en la sede del Ministerio de Trabajo.

En el caso de Acodike, la medida es aceptada por la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios -quien participa por los sindicatos de ambas empresas de las mesas de negociación, pero deberá “estar acompañada de espacios de diálogo durante los 30 días”, aseguró a El País el presidente de la Federación, Favio Riverón.

“Si se trata de un aplazamiento de los despidos de los trabajadores no tiene sentido la medida. Pero, si en cambio ese tiempo sirve para definir si pueden revertirse o no los despidos o se pueda trabajar en una lista acordada de trabajadores que sean despedidos”.

De todas formas, Riverón aseguró que la resolución de las empresas de despedir a los empleados resulta incoherente, con las “contrataciones tercerizadas” de ambas empresas para cubrir a los empleados despedidos.

Conflicto

Detrás de los últimos acontecimientos subyacen factores que cada parte define de forma diferente.

En el caso de las empresas hay dos realidades diferentes que hacen que mantengan firme su postura de eliminar los segundos turnos. Por un lado, está Acodike quien despidió a trabajadores del segundo turno que funcionan como empleados permanentes, bajo el argumento de que “ciertos arraigos a querer mantener puestos de trabajo que no agregan valor al cliente, fuerzan a realizar cambios estructurales”, explica el comunicado de la empresa.

Por otra parte Riogas, despidió a los trabajadores permanentes y eventuales, del segundo turno. Sus argumentos, a través de un comunicado apuntaron a “nuevos y significativos costos por arrendamiento e inversiones en la planta de envasado y costos financieros por compra a crédito de supergás”.