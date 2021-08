No hubo acuerdo y sindicato de Coca Cola activará paro de siete días desde este jueves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves a las 06:00 horas comenzará un paro de siete días con "inactividad total" en todo el país del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola (STCC), confirmó a El País Pablo Cabrera, presidente del sindicato. La medida se dispuso tras no alcanzar un acuerdo con la firma por el despido de 34 trabajadores.

Este mediodía desde la empresa les comunicaron que no se llegaría a un acuerdo con las condiciones que planteaba el sindicato, dijo Cabrera. Si bien no están coordinadas reuniones con representantes de Coca Cola y el Ministerio de Trabajo, las líneas están "abiertas ante cualquier comunicación para evitar cualquier mal", agregó.

El conflicto surgió luego de que la firma anunciara el despido de 34 trabajadores de Montevideo y Salto. Cabrera señaló que la propuesta de la empresa era reubicar a menos de la mitad de los trabajadores de Coca Cola.



Hoy vence el período de discusión de 45 días por la reestructura, pero desde hace días que no se ha logrado avance en las negociaciones, señaló el trabajador. "Tenemos claro que es una medida contundente, pero si ellos no permiten el ingreso de los compañeros, eso sería una imposición de la empresa que no vamos a dejar pasar", había expresado la semana pasada Cabrera al portal del Pit-Cnt.



Además, había señalado que la firma les planteó una "reestructura" en la planta de Carrasco (Montevideo) que implicaba la reubicación de 16 trabajadores que tuvieran "el legajo totalmente 'limpio'", situación que no sucedía en todos los casos.



Además, dijo que en Salto se busca remover a 18 trabajadores del depósito de Coca Cola. "Los nuevos empresarios están tratando de poner gente de su confianza y pretenden comenzar su nueva empresa sin 18 trabajadores sindicalizados. Eso no es admisible", había manifestado Cabrera.