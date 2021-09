Pereira seguirá como presidente del Pit-Cnt hasta que haya ofrecimiento concreto del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, continuará en su puesto en la central sindical hasta que exista un ofrecimiento concreto del Frente Amplio, según comunicó en el Secretariado Ejecutivo este miércoles.

Consultado por El País, José Lorenzo López, integrante del Secretariado y secretario general de COFE, dijo que “da por cerrado” el tema.



“Dijimos que respetamos la decisión, que no la compartimos, pero que no vamos a seguir hablando de esto”, subrayó López. “De este tema no hablamos más, lo damos por terminado”, indicó.



El País informó en su edición de este miércoles que la corriente “En Lucha” le pidió la renuncia a Pereira por entender que se estaba violando el estatuto de la central.