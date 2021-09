Tensión en el Pit-Cnt: piden la renuncia de Fernando Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La posibilidad de que Fernando Pereira sea candidato a presidente del Frente Amplio genera tensión en el Pit-Cnt. La corriente “En Lucha” le pidió dar un paso al costado, pero para su grupo (Articulación) debe dejar el cargo solo cuando exista una propuesta formal de la izquierda.

En la mañana de ayer, “En Lucha” le planteó a Pereira que no se cuestiona su candidatura, sino que se plantea “preservar el Pit-Cnt de toda la discusión que se da en la opinión pública”. “Para eso le dijimos que sería bueno que él tomara la decisión de alejarse: o dando un paso al costado, o tomándose una licencia, o buscando diferentes alternativas”, dijo José Lorenzo López, secretario general de COFE a El País. En el encuentro también estuvieron Fernando Ferreira (Sindicato de la Bebida) y Martín Pereira (presidente de COFE).

López señaló que “hay temas estatutarios que se están violentando”. Según dijo, el artículo 49 (literal b) es muy claro en el sentido de que no se puede utilizar un cargo sindical para hacer proselitismo. Afirmó que se configura esta situación “porque todos los sectores del FA hacen mención a su condición de presidente del Pit” para apoyarlo a la candidatura de la coalición de izquierda.



Milton Castellanos, dirigente de Articulación, defendió la continuidad de Pereira en el Pit-Cnt hasta que no exista una confirmación de su candidatura dentro del FA. Señaló que como amigo de Pereira siente una “alegría inmensa” por el hecho de que su nombre sea tenido en cuenta “para dirigir al partido más grande del país”.



De todos modos, reconoció que pueden surgir “dificultades” si el hecho se concreta: “por lo que representa la figura de Pereira” para la central.

“En cuanto esto se resuelva Fernando va a dar un paso al costado o pedir licencia, es un tema de instrumentación que se solucionará. Está claro que no puede ser las dos cosas, pero eso creo que no está en discusión”, afirmó Castellanos.



Y señaló que el tema “no está resuelto” y que recién el día que Pereira responda que sí, si lo hace, “hay que procesar una transición”. En estos términos se evaluó ayer el tema en una reunión de la corriente sindical a la que pertenece Pereira.



Castellanos consideró que “en algún momento” los sectores que se han pronunciado a favor de su candidatura deberán pasar por su casa a “tocarle timbre”, y que si esto no sucede todo seguirá igual.



Fernando Gambera, otro referente de Articulación, señaló a El País lo mismo: “no hay ninguna resolución formal” en relación a la candidatura de Pereira.

“No me entrevero con los falsos dilemas con que la derecha me quiere hacer entreverar. Por ahora hay opiniones sueltas, de individuos y de grupos de individuos, que creen que Fernando puede ser una buena opción”, señaló acerca de los pronunciamientos dentro del Frente Amplio.



Y a eso agregó: “Hoy día Fernando es nuestro presidente y si fuera por mí que lo siga siendo por mucho más”.



Gambera dijo, por otro lado, que si se concreta una propuesta formal habría que “tomar una determinación que no generara una situación tensa a la interna del Pit-Cnt”, en alusión a un paso al costado del titular de la central.



En ese sentido, añadió que si se pide a Pereira que renuncie y mañana no se concreta lo del Frente Amplio la situación sería compleja. “Nos quedaríamos sin el pan y sin la torta”, expresó el sindicalista.

Fernando Pereira. Foto: Leonardo Mainé

“Yo creo que es un momento de tensión, no lo niego ,y no juzgo con esto a ‘En lucha’, pero en estos momentos de tensión yo no me dejo marear por dilemas que coloca la derecha”, insistió.



Además, se mostró sorprendido con el planteo de “En Lucha”, porque según reiteró “es un falso dilema que pretende enredar” pedir ahora la renuncia de Pereira.



Hoy el tema estará sobre la mesa en el Secretariado del Pit-Cnt. En el ámbito se espera una respuesta formal de Pereira al planteo realizado por “En lucha”. Al momento la candidatura del titular de la central tiene el respaldo del MPP, la Vertiente Artiguista, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano.



El Partido Comunista, por su parte, se inclina también mayoritariamente por apoyar el nombre de Pereira, aunque la definición formal se adoptará en el Comité Central del fin de semana.