Pereira dijo que al FA le falta "renovación generacional" y si se va del Pit-Cnt no vuelve

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira dijo este lunes que al Frente Amplio “le falta renovación generacional” y que “los jóvenes entren y conduzcan”. “Yo a los 20 años levantaba banderas maravillosas, para mi, pero hoy las que levantan los jóvenes uruguayos son mejores de las que yo levantaba cuando tenía 20 años”, dijo en el programa Buen día (Canal 4).

“Yo no levantaba la bandera de la diversidad, más bien nuestras organizaciones eran homofóbicas y hoy se puede colocar en la puerta del Pit-Cnt una bandera de la diversidad sin que a nadie se le mueva un pelo”, agregó.

Consultado sobre los dichos de Richard Read, quien consideró que no era "saludable" la eventual candidatura del presidente del movimiento sindical a la presidencia del Frente Amplio, Pereira dijo que esa situación "perjudica si se maneja mal".



"En un momento tengo que tomar una decisión. En el momento que tome la decisión yo tengo que salir de la dirección del movimiento sindical", dijo y agregó que de renunciar, no lo hará antes del Congreso para elegir las autoridades que se realizará 5 de noviembre.

Al ser cuestionado sobre qué ocurriría en un futuro si hoy decidiera irse del Pit-Cnt, Pereira dijo: "Si me voy del movimiento sindical ya terminó", y agregó: "no vuelvo más". "Soy hoy el dirigente que más años estuvo al frente del secretariado ejecutivo de la central en toda su historia. Entonces, es evidente que si no es hoy, será dentro de un par de años. Pero se me está terminando", concluyó.