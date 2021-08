"No me parece saludable": Read cuestionó eventual candidatura de Pereira para el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Richard Read, histórico dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), marcó este viernes un matiz con la eventual candidatura de Fernando Pereira a presidente del Frente Amplio. "No me parece saludable que desde la presidencia del Pit-Cnt se pase a presidir el Frente Amplio", expresó en declaraciones con Radio Monte Carlo.

"No me da la sensación de ser saludable, ni bueno, que de una presidencia estable como la que se está en el movimiento sindical se pase a postularse a otra presidencia dentro de la fuerza política", lanzó Read.

"Es un tema muy personal mío. No está en discusión el hombre, ni el compañero", aclaró el dirigente sindical, quien entiende que Pereira "debería de estar fuera del cargo de presidente del Pit-Cnt para poder acceder o postularse a un cargo de esta característica".



Read subrayó que "lo ideal sería que cumpliera el mandato hasta el Congreso (...) y una vez que salga sin la investidura tiene el derecho a asumir lo que le parezca". En tanto, confesó: "Desde mi punto de vista personal me gustaría que siguiera en el movimiento sindical".



"Me hubiera gustado que el nombre de él hubiera aparecido posterior al Congreso. No enreda la cancha ni genera ninguna duda de nada", manifestó Read.



Sobre la figura de Pereira, indicó: "Desde el punto de vista personal y militante, me parece que Fernando cumple todos los requisitos que cualquier compañero buscaría para que alguien presida una organización de esas características".



Por otro lado, Read criticó que "pasa desapercibido" cuando integrantes de cámaras empresariales pasan a ocupar cargos políticos o de gobierno. "Ponen el ojo en los dirigentes sindicales que llegan a un cargo de gobierno, pero pasa desapercibido, y conozco desde 1986 para acá, presidentes de cámaras empresariales que pasaron a ser ministros o candidatos a cargos mucho más importantes", dijo.