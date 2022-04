Faltarán lácteos en las góndolas por medidas sindicales, afirman desde cámara del sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las medidas sindicales que lleva adelante la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) afectarán el suministro de productos, indicaron a El País fuentes de la Cámara de la Industria Láctea (CILU).

"Esta semana ya se empieza a notar. Hay una cantidad de productos que no van a estar disponibles en sí o en cantidad suficiente. Generalmente, cuando se toman estas medidas, lo que más se afecta es la expedición de las empresas y seguramente va a haber falta de productos", comentaron.

La FTIL indicó el jueves de noche en un comunicado que las medidas seguirán hasta que se reinstalen los ámbitos de negociación colectiva con confirmación de participación de la Cámara.



El sindicato resolvió que desde ese día todos los trabajadores de la industria láctea comenzaran a trabajar a reglamento. Esto significa que no realizan horas extra, cambios de turno, ni tareas de mayor jerarquía a la de su escalafón.



Por su parte, fuentes de la Cámara señalaron este lunes a El País que no se retiraron del Consejo de Salarios, sino que la gremial participó de la última reunión tripartita, en la que se dijo a los trabajadores que debían cumplir con el acuerdo firmado en diciembre, que tiene cláusulas de prevención de conflicto. No hubo negociación salarial porque "no correspondía", sostuvieron.



"Si los trabajadores levantan las medidas por 48 horas, de acuerdo a las cláusulas de prevención de conflicto, el Poder Ejecutivo puede convocar al Consejo de Salarios, del que naturalmente vamos a participar", agregaron las fuentes.