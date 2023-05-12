De “no se ve desde la dictadura” a “monaguillos de cuarta”, los dichos de Gerónimo Sena en marcha del IAVA

Un grupo de unos 30 estudiantes, integrantes del gremio del Liceo 35 (IAVA) comenzaron a cortar la intersección de Eduardo Acevedo y 18 de julio este mediodía. Luego, marcharon por 18 de julio, impidiendo el normal flujo de tránsito en la senda que va en dirección a Ciudad Vieja y al llegar a la sede de ANEP, en la intersección de Avenida del Libertador y Colonia, se dispusieron allí para también manifestar e impedir el pasaje de vehículos.

Durante la manifestación, algunos estudiantes tenían cubiertas de auto, que efectivos policiales les sacaron. En este marco, se produjo un tenso intercambio con los policías, que les quitaron las gomas y el vocero de los alumnos, Gerónimo Sena, intentó detenerlo, sin éxito. "Ahí están, esos son, alcahuetas del patrón", le cantaron los estudiantes a los policías luego del suceso.

“Estamos en una manifestación totalmente pacífica”, aseguró Sena en rueda de prensa y cuestionó el número de efectivos policiales que custodiaban la marcha. “Sacamos a todo el grupo de choque de la cueva, al fin los pusimos a laburar y pagarles el sueldo como se debe, pero no sé por qué, porque nosotros somos todos menores de edad, ¿a quién van a reprimir?”, apuntó el joven.

“Acá uno es más mandado que el otro, nadie es cabecilla acá. Si bien piensan que tienen autoridad, acá no hay autoridad, son todos monaguillos de cuarta, y no hay posibilidad de que (a) los estudiantes nos calmen, y mucho menos asustándonos con una patrulla, unos palos, unos cascos todos sucios”, aseguró.

Sena, que tomó un fuerte protagonismo en las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas, apuntó además a las autoridades. "Esperemos que las autoridades hagan su trabajo por primera vez en la vida, que no se queden rascándose las manos en la oficina. Esto da vergüenza ajena ya, y te pone con muchas ganas de luchar contra esta represión. No se ve desde la dictadura ni desde el año 2015”, agregó.

“Somos estudiantes que no tenemos pensado ocupar nada, porque ya no se nos permite, porque no queremos terminar golpeados. (...) Estamos llenos de vergüenza ajena por las autoridades", expresó el vocero.

Manifestación de estudiantes del IAVA. Foto: Juan Manuel Ramos

Además, más temprano, Subrayado (Canal 10) registró la conversación entre Sena y una mujer policía que intentaba ordenar el tránsito en Eduardo Acevedo, y solicitaba a los jóvenes que permitieran que el tránsito fluyera cuando el semáforo daba paso. "Nosotros tenemos derecho a manifestar", dijo el joven y la oficial le dio la razón, pero recalcó que el tránsito no se podía cortar.

"Entendemos tu punto de vista, pero es una medida de lucha", le retrucó el vocero de los alumnos del IAVA y la policía, a su vez, marcó: "Está en la LUC". "La LUC a mí no me representa y creo que a ninguno de acá, porque fue super injusta", cerró Sena y le indicó que seguirían manifestando.

La movilización se realizó en protesta del sumario con separación del cargo y retención de haberes que inició Secundaria hace un mes contra el director del centro, entre otros reclamos, indicó a El País una de las voceras del gremio, Zoe Martínez. Además, el núcleo docente del IAVA realiza un paro desde las 13:00 horas.

Estudiantes cortan 18 de Julio. Foto: Francisco Flores. El País.

Los reclamos concretos son que "vuelva" el director, y que "se deje de atropellar al estudiantado por organizarse y que se pueda militar en paz". Además, pidieron contar en el IAVA con un equipo multidisciplinario "completo", así como que se garanticen los docentes de lenguaje de señas. Otro elemento que apuntan los estudiantes es a la "situación de violencia extrema" que viven en liceos como el Dámaso, en referencia al ataque de días atrás y horas después de dos ocupaciones que hubo en ese centro. "Las autoridades no están haciendo nada", lamentó.

Sena dijo a El País que en la desocupación del Dámaso se "negociaron" horas de psicólogo para el centro educativo. "Es algo que logramos con la lucha constante", destacó, aunque cuestionó que se haya tenido que aguardar a una ocupación para que se adjudiquen las horas.