El Pit-Cnt evalúa paro general de 24 horas

PARA MEDIADOS DE JUNIO

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt resolvió pasar a la Mesa Representativa de la central obrera una propuesta para convocar a un paro general de 24 horas.

El conflicto en Petrobras, las privatizaciones anunciadas en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y la crisis que atraviesa la industria curtidora podrían motivar un nuevo paro general de 24 horas a mediados de junio, en plena campaña electoral.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt resolvió pasar a la Mesa Representativa de la central obrera una propuesta para convocar a un paro general de 24 horas para mediados de junio luego de conocer que la empresa Petrobras rechazó una propuesta del movimiento sindical y del gobierno para retomar a los trabajadores despedidos de MontevideoGas.

Según informó un integrante del Secretariado a El País, la Mesa Representativa deberá resolver el martes si convoca a una paralización para el 20 de junio. La semana pasada la central obrera realizó un paro parcial con una movilización que terminó con un acto en Plaza Independencia que luego derivó en una reunión con el presidente Tabaré Vázquez por el conflicto en Petrobras. Esto generó que el propio presidente trasladara a la multinacional brasileña la preocupación por el despido de trabajadores.

Paralelamente, el paro también podría adoptarse por la crisis que atraviesan tres de las seis curtiembres en Uruguay. Carlos Bico de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), indicó a El País que mantienen negociaciones tripartitas con la Curtiembre París y el gobierno luego de que la empresa despidiera a sus 270 trabajadores. Ayer en una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los empresarios manifestaron que están dispuestos a retomar a los trabajadores, pero que es necesario incrementar la productividad.

Paralelamente, los funcionarios municipales están enfrentados con la IMM para que “no sea privatizado el Sistema de Levante Lateral de Contenedores”, entre otras áreas. Este conflicto también podría desencadenar el paro general de 24 horas a días de las elecciones internas del 30 de junio.