¿Qué dijo Molina sobre el audio que se viralizó en el que ataca a Lacalle Pou?

Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel -Sutel-, se refirió al audio de él que se viralizó en el que dijo que "fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo", en referencia al presidente Luis Lacalle Pou, que anoche anunció un recorte de los salarios públicos y jubilaciones estatales para los que ganen más de $ 80.000 líquidos para combatir la emergencia sanitaria ocasionada por la llegada del coronavirus.

El dirigente sindical -que sse expresó en la página oficial del Pit-Cnt-, dijo que el audio correspondía a una comunicación privada y remarcó que "la solidaridad se practica todos los días, no se decreta".

Sobre la medida adoptada por el presidente, dijo: "Fue muy inteligente, pero en lugar de colocarse en un sitial presidencial de estatura, llamando a la unidad de los uruguayos en esta coyuntura, lo que hizo fue generar en las redes sociales que los uruguayos se pelearan entre todos. Incluso trabajadores contra otros pares. No fue un mensaje conciliador, inclusivo, fueron tal como es su estilo, exigiendo sacrificio a unos pero no a los poderosos".

"Estamos elaborando canastas con productos de primera necesidad y alimentos no perecederos para entregar a familias que lo necesiten. Hasta hoy viernes estamos entregando viandas para aquellos lugares donde la estaban pasando realmente muy mal, que no tenían un plato para poner arriba de la mesa para la gurisada. Pero la solidaridad es para todos, no para uno solo. Cuando hablamos de solidaridad tiene que ser completa y la pregunta que nos hacemos muchos compañeros es que vemos que en este contexto los trabajadores tenemos que aportar un poco más de lo que estamos haciendo hasta ahora, pero ¿cuándo va a aportar el gran capital? ¿Cuándo van a aportar los agroexportadores? Los que han tenido grandes ganancias sentados en sus casas porque el dólar viene subiendo, ¿cuándo van a aportar por eso? Porque en definitiva, parecería que la solidaridad se la reclaman por decreto precisamente a los que la venimos haciendo a lo largo de nuestra historia, que somos los trabajadores. No de ahora, de toda la vida. ¿O tienen amnesia y no recuerdan el rol maduro y responsable, solidario y comprometido con el país que cumplió el Pit-Cnt en la crisis del 2002? ¿Se acuerdan el rol del capital en la crisis del 2002? ¿Ahora es que van a seguir siendo los grandes beneficiados sin hacer nada por la gente? ¿Al gran capital no se le decreta la solidaridad? ¿Los grandes empresarios de este país y los grandes industriales de este país van a aportar en forma solidaria como lo plantea el gobierno o en su caso es si tienen ganas y para los trabajadores por decreto?", sumó.

Molina también insistió en que la crisis sanitaria "va a terminar arrasando con los sectores más débiles de la sociedad. Y como siempre, en el Pit-Cnt, los trabajadores organizados estamos desplegando acciones de contención alimentaria y solidaria. La solidaridad no se decreta, se practica todos los días y eso es lo que hacemos desde siempre y no para quedar simpáticos en una cadena de radio y televisión".