Presidente de Sutel sobre Lacalle: "Fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo"

Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel Sutel, criticó las medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou referentes al recorte del sueldo a funcionarios públicos, a través de un audio de WhastApp que en pocas horas se viralizó: "Fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo", opinó.

El dirigente explicó que se enteró de la noticia antes de que fuera anunciada en la conferencia de prensa que se realizó en la noche y expresó: "Realmente fue muy inteligente lo que hizo este hijo de mil puta hizo, discúlpenme la expresión, espero que este audio quede por acá y que no ande circulando, porque en todo caso se lo diré en la cara cuando me encuentre con él", expresó.

Molina indicó que se trata de "una situación muy compleja" porque los trabajadores deberán aportar un dinero que se va a usar "para atender los problemas de los que hoy aún no tienen cobijo por parte del Estado".



"No quieren gastar un mango ellos y quieren que nosotros lo hagamos de pesados. Por supuesto que no hubo ningún tipo de negociación colectiva al respecto, hay un marco de negociación que está violando este gobierno", indicó.



El presidente de Sutel consideró que esta situación dejó a los funcionarios públicos que están abarcados en la medida muy "expuestos" y explicó: "Salir a decir públicamente que no queremos que se nos descuente para darles a los que necesitan nos deja muy mal parados como trabajadores ante un sector grande de la sociedad, que a nosotros nos ve como que cobramos millonadas cuando en realidad la plata se va por otro lado".



Molina consideró que ese descuento debería ser solicitado al "gran capital que todavía no aporta nada" y expresó: "Cuando hablamos del gran capital es sobre los precios que vienen subiendo enormemente y nadie lo controla y últimamente es peor".



"Evidentemente esto viene de la mano del planteo que (Guido) Manini Ríos hizo, pero que también lamentablemente el compañero (José) Mujica también salió a acompañarlo".



En el audio Molina indicó que se esperará a dar una respuesta conjunta con la central Pit-Cnt a la que pertenece el sindicato y adelantó que una de los aspectos que se criticarán será que "se violó la negociación colectiva".



"Hoy lo escucharemos con atención y veremos de dar una respuesta lo mejor posible para no quedar mal parados ante la sociedad", expresó.