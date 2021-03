Denuncian una "operación mediática" contra el sindicato docente de San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las teorías conspirativas se adueñaron de la discusión en la comisión de Educación de Diputados. Los legisladores participantes y los dirigentes del sindicato de profesores de Secundaria cruzaron versiones sobre el sumario contra 14 docentes y un funcionario no docente del liceo departamental de San José. Y en las más de tres horas de comparecencia, hubo dedos que apuntaron contra los medios de comunicación, otros que señalaron a la administración anterior, a la nueva, y hasta hubo mención al Plan Atlanta.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, dijo: “Estamos convencidos de que aquí hay una operación política-mediática”. El dirigente sindical citó como ejemplos una editorial del diario El País del 5 de febrero y una nota informativa, del mismo periódico, en la que se narra la resolución del expediente de la investigación administrativa a los docentes de San José que militaron contra la reforma de Vivir sin Miedo dentro de un centro educativo. Según Olivera, el acceso al documento es reservado, aunque algunos legisladores le aclararon que la resolución es pública (no así el expediente completo).

El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, ironizó en plena reunión: “Se ha hablado de que aquí hay una operación mediática. No sé, tal vez es la reedición del Plan Atlanta que volvió. En todo caso alguno de los legisladores nos podrán ilustrar”.



Olivera no se quedó callado y remató: “Yo no sé si es la operación Atlanta, pero tiene muchas cosas en común”.

En el contrapunto entraron valoraciones ideológicas (desde si el sindicalista es un actor político o no), valoraciones administrativas (sobre los tiempos en las notificaciones de los expedientes), valoraciones políticas (sobre por qué motivo el consejo de Secundaria anterior archivó la denuncia sin darle tratamiento) y valoraciones jurídicas (¿es viable desarchivar algo que ya un consejo tomó la resolución de archivar? ¿Sacarse fotos en un centro educativo sin estudiantes es libre expresión o proselitismo?).



En este sentido, hubo dos artículos de la Constitución que formaron parte de la disputa: el número 55, que admite la huelga como un derecho sindical, y el número 58 que prohíbe el proselitismo de funcionarios públicos.

El legislador frenteamplista Sebastián Sabini explicó que, más allá de esa discusión jurídica, existe una “persecución sindical” porque “ni siquiera se recuerda una sanción de este tipo (de separación del cargo y retención del 50% del salario de los docentes) en los años 1996 y 1997 (cuando la ocupación de liceos)”. Como ejemplo, agregó el caso de una funcionaria sumariada a la que le quedaban solo tres días para jubilarse: “¿Si eso no es una sanción, qué es? Esta situación es muy dolorosa… se busca la censura previa”.

La foto en la vereda del liceo departamental de San José fue una de las que forman parte del expediente en Secundaria. Foto: San José Ahora

Olivera apoyó esa idea de persecución sindical y, en esa línea, explicó que la relación con la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, viene tensa desde “hace tiempo”. Uno de los picos de tensión se habría generado tras un sumario a un sindicalista (de los funcionarios no docentes) que al término de una negociación colectiva hecha por Zoom le habría dicho a la jerarca: “Hija de puta” y “vieja de mierda”.



Los legisladores votaron para que las autoridades de Secundaria y Codicen concurran a la comisión a dar sus versiones y ampliar la información.