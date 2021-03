FA convocará a autoridades de Secundaria y Codicen tras medida "más fuerte en 35 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista José Carlos Mahía anunció este miércoles que la oposición convocará a las autoridades de Secundaria y Codicen a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que brinden explicaciones sobre la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada por el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

En rueda de prensa Mahía fue consultado sobre si esta suspensión no implicaría "marcar la cancha a los docentes", y respondió: "Bueno, me voy a ahorrar un adjetivo, para no meter leña al fuego, nada más".

No obstante, destacó que ocurrió una situación "un poco extraña" en este caso, dado que "justo la sanción aparece tres días antes del comienzo de clases", y agregó en ese tono: "Podrá ser suspicacia de nuestra parte, pero es muy llamativo".

El martes el presidente del Codicen, Robert Silva, señaló sobre este punto en diálogo con Radio Sarandí: "Yo puedo tener cara de bobo, pero bobo no soy. ¿A alguien se le puede ocurrir que nosotros podemos generar este bombazo antes de empezar las clases? Pedí a Secundaria que informe por qué una resolución de diciembre la notifican tres días antes de comenzar las clases. Yo no lo sé".

"Desde el punto de vista de la buena administración y de aquello que se decía que lo jurídico debía estar sobre lo político (aludiendo a una frase de José Mujica), que se haya avanzado sin darle cuenta de las mínimas garantías administrativas a los funcionarios, según señala el gremio, es una irregularidad en el proceso muy grave", dijo Mahía hoy.

El representante no detalló en qué fecha será la convocatoria, pero estimó que debería ser en un lapso "muy breve" porque hay algunos de los sancionados que tienen "30 años en la administración y que tienen foja intachable en sus servicios".

"Acá hay que debatir sí las cosas de fondo, pero fundamentalmente las acciones que se tomaron desde el punto de la administración hacia 15 funcionarios públicos", añadió.



"Tomar una medida tan fuerte, como no se tomó en 35 años de democracia sobre algo que tendría que tener, por un lado, la necesidad de un proceso con todas las garantías, y segundo no buscar un hecho político cuando estamos comenzando las clases", manifestó Mahía.

Los profesores fueron suspendidos por seis meses mientras se realiza la investigación. Durante ese semestre no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario. Esa fue una de las razones que motivó el paro del sindicato de Secundaria, Fenapes de este lunes, día en que comenzaron las clases en todo el país.

Al respecto, señaló que Fenapes indicó en el Parlamento que "no se le dio vista a los sancionados del expediente por el cual fueron sancionados, por lo cual, desde el punto de las garantías para el funcionario son complicadas".

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, aclaró al igual que Silva el martes en diálogo con "Doble click" (Del Sol FM) que "los funcionarios todavía no han sido sancionados"

"Es un proceso de investigación que se da sobre cada uno de los involucrados y finalmente después Jurídica, tras indagar y averiguar, se expide", explicó.