Codazos, queja de sindicato y disculpas: el porqué del retraso en estreno de “Pagliacci”

Este miércoles por la noche la sala principal del Teatro Solís estaba llena. Con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la directora de cultura de la IMM, María Inés Obaldía, el público esperaba el estreno de "Pagliacci", clásica ópera de Ruggero Leoncavallo, que esta vez se pondría en escena junto con la participación del Coro Nacional del Sodre y del Coro de Nacional de niños del Sodre. Sin embargo, la antesala del estreno se vio empañada por un episodio de violencia y pasados 15 minutos de la hora fijada, el show no comenzaba.

Según un comunicado de la Asociación de Funcionarios del Sodre (Afusodre) al que tuvo acceso El País, un joven integrante del Coro Nacional envió una carta al director, Esteban Louise, denunciando haber recibido "dos codazos" por parte de un integrante del elenco del Solís durante el último ensayo general. El denunciante alegó que este evento le afectó "física y psicológicamente". El joven cerró su carta solicitando un cambio de rol para no tener que repetir escena con quien lo agredió.



El comunicado de Afusodre, firmado por su secretaria general, Lilian Cardone, y enviado el martes a la dirección de la ópera, solicitaba que se tomaran medidas para con el denunciado y se le exigiera que ofreciera sus disculpas públicas. En caso de que no lo hiciera, el coro se presentaría en el teatro, pero no cantaría.



Este miércoles, los minutos pasaban, el denunciado no había ofrecido disculpas y el coro, en esas circunstancias, ya tenía resuelto que no saldría a escena para participar de la ópera, una de las apuestas más grandes de la temporada lírica 2022 del Teatro Solís.



Pero enteradas las autoridades del Solís y del Sodre se presentaron en la sala de ensayo del coro junto al actor denunciado.



Allí se produjo el pedido de disculpas.



"Hizo un pedido de disculpas raro, donde mostró una vez más su soberbia y su falta de respeto, sobre todo al director del coro, a quien dejó con la mano extendida sin saludar", detalló Cardone en diálogo con El País.



"No fue un pedido de disculpas sincero, quiso inmiscuirse en temas internos del coro. Dijo que en el futuro sería decisión del teatro Solís si lo contrataban a él o al Coro del Sodre", agregó, y lamentó que "lo que tendría que haber sido una fiesta, quedó empañado", teniendo en cuenta que era la primera vez en años que el coro era convocado a participar de una ópera en el Solís.

Finalmente, pasados los primeros 15 minutos después de la hora pautada del comienzo de la ópera, la misma tuvo inicio.

La obra puede verse el sábado y el lunes, siempre a las 20.00. Entradas en Tickantel, de 250 a 1850 pesos.