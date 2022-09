AEBU detendrá movilizaciones para "evitar distorsiones en pago de salarios y jubilaciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) anunció una pausa en las movilizaciones por el conflicto que mantiene con el Banco Citi para “evitar distorsiones a los pagos de salarios y jubilaciones”. Asimismo, en un comunicado, apuntó contra el banco estadounidense por el despido de trabajadores y contra la Asociación de Bancos Privados (ABPU).

“Citibank (Sic) y González Barboni (su gerente general) decidieron provocar un conflicto y son ejemplo de las peores prácticas empresariales en materia de relaciones laborales. Frente a esta situación, la ABPU ha decidido defender a su banco asociado y ha dado aval a dichas prácticas, tanto por acción como por omisión”, afirmó el sindicato, y añadió que la “acción” fue reclamar “su derecho a despedir” y respaldar al banco, y la “omisión” fue avalar “implícitamente” la violación de libertades sindicales.



AEBU también destacó que “un segundo asociado de ABPU decidió contribuir a profundizar el diferendo”. “Así, el banco Heritage decidió contratar personal despedido por Citibank, luego de haber rechazado la posibilidad de contribuir a solucionar parcialmente el conflicto, por supuestas limitaciones de su casa matriz”, señaló el texto. “Debemos suponer que la ABPU no promovió esta actitud, pero queda claro que no impulsó ninguna contribución a la solución”, sostuvo.

“La ABPU intenta eximirse de aportar soluciones y se basa en los cambios de requerimientos de habilidades y perfiles de los trabajadores”, resaltó.



En tanto, el sindicato reconoció que la ley uruguaya permite al Citi despedir empleados, pero afirmó que “lo que hace honorables a las personas y organizaciones no es lo que pueden hacer sino cómo contribuyen a articular sus intenciones y necesidades provocando el menor daño posible”.



“Provocar perjuicios previsibles y evitables fue la decisión de Citibank. Profundizar el enfrentamiento fue la decisión de Heritage. Y hasta el momento la ABPU no ha contribuido ni a la solución ni a mitigar los daños”, resaltó.



“En el marco de nuestros derechos y libertades, continuaremos ejerciendo la solidaridad con los trabajadores despedidos. No tenemos la más mínima duda de que las empresas financieras locales tienen necesidad y posibilidades de contratar a estos excelentes trabajadores”, expresó AEBU.



“Como sindicato seguimos confiando en el diálogo, y solo apelamos a la movilización cuando los caminos de la negociación son cerrados por la soberbia patronal. Esperamos que la ABPU pueda asumir una actitud constructiva, de búsqueda de soluciones, en sintonía con nuestras tradiciones de buen relacionamiento y respeto por la negociación colectiva”, concluyó.