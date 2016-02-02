Si el gobierno bloquea a Uber, ¿cuáles son las consecuencias?

Además de que no es muy efectivo, que el gobierno uruguayo decida bloquear una aplicación puede tener consecuencias que van mucho más allá de Uber y su uso. Puede afectar la neutralidad de internet y crear un peligroso antecedente.

El bloqueo completo de una aplicación basada en Internet como es la de Uber resulta muy complicado y bastante poco efectivo. De hecho en los países en los que se ha llevado adelante, o en otros dónde se hizo algo similar con apps como Twitter por ejemplo, no ha tenido mucho éxito.

El bloqueo podría hacerse de dos modos: desconectando el DNS local de Uber –fue lo que se hizo en España, pero es muy fácil de vulnerar– o poniendo un filtro que bloquee el acceso a esos contenidos, algo parecido a lo que se utiliza para las páginas pornográficas en computadoras que son usadas por niños.

Respecto al bloqueo por DNS, existen dos formas saltar por encima de él y seguir usando Uber o cualquier otra app, ambas muy sencillas. La primera es cambiar los DNS en tu computadora, router o teléfono móvil. Una de las alternativas más populares son los DNS de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4). En Turquía, por ejemplo, durante la polémica comenzaron a aparecer graffitis por las calles con esos DNS.

En Turquía. Foto: @uktu

Otra opción es recurrir a un VPN (Virtual Private Network), una red privada virtual entre tú y un servidor en el que el tráfico va cifrado y, por tanto, el bloqueo DNS no afecta. De hecho, si en el futuro los operadores pasan a bloquear por IP, ésta sería la mejor forma de evitarlo.

¿Y las consecuencias?

Una de las principales consecuencias que podría tener que el gobierno decida bloquear Uber para el territorio uruguayo sería ir en contra del principio de neutralidad de la red. La neutralidad de red es la ausencia de cualquier tipo de prioridad, así como barreras de acceso, a la información que viaja por una red de telecomunicación.

En este caso, que alguno de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) emita un decreto, ley u sentencia que defina a cuáles aplicaciones pueden o no tener acceso los uruguayos. Esto podría tener consecuencias históricas y afectar el desarrollo de muchos otros negocios vinculados a la red.

Este es tal vez el motivo por el que aunque la mayoría de los gobiernos del mundo han enfrentado problemas y fuertes polémicas por la llegada de Uber a sus países, muy pocos se han atrevido a bloquearla.

En Colombia, donde el gobierno planteó esta misma alternativa el año pasado pero luego la descartó, los expertos advirtieron además sobre los precedentes que una decisión así podría generar. ¿Qué pasaría si un día los canales de televisión solicitan que el Gobierno bloquee Netflix porque les quita una porción de su audiencia?, se preguntaron según consigna el periódico Semana.

Allí, en medio de la polémica, los responsables de Uber Colombia respondieron con gran dureza: "La regulación de la movilidad y el futuro del libre uso de internet en Colombia no se pueden definir bajo la amenaza de las vías de hecho y en favor de viejos monopolios que controlan y se lucran de los cupos de taxis”.

En Rio de Janeiro la app no está prohibida y tampoco en San Pablo. El 9 de octubre de 2015, un tribunal de Rio autorizó el funcionamiento de la aplicación de transporte Uber después de que la haya prohibido una ley municipal para proteger a los taxistas e impone multas de 50.000 reales (unos 13.300 dólares) a las autoridades que impidan trabajar a los conductores de Uber. En la India tampoco lo está y según informa Uber, es uno de los mercados más grandes con operaciones en Nueva Deli, Bombai, Bangalore.

Cronología de la lucha contra Uber

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