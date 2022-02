¿Dónde voto?: Corte Electoral publicó los planes circuitales para el referéndum contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Corte Electoral publicó los circuitos de todos los departamentos para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se realizará el domingo 27 de marzo de 2022.

Los planes circuitales se pueden descargar, pero todavía no está habilitado el buscador de padrón para confirmar la habilitación para votar. No obstante, el organismo aclara que dicho padrón cerró el 8 de diciembre de 2021, cuando se habilitó el referéndum. Por lo tanto, quienes tramitaron la credencial de forma posterior a esa fecha no estarán habilitados para votar.

¿Dónde votar? Para saber en qué circuito te toca, podés hacer click aquí. no obstante, la Corte aclara que pueden realizarse modificaciones de último momento en alguno de los circuitos.

