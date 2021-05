Vichadero y Montevideo volverán a tener tener un servicio de ómnibus directo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de 20 años, la localidad de Vichadero, Rivera, y Montevideo volverán a tener un servicio de ómnibus directo. El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Transporte le otorgó la concesión de esa ruta a la empresa de transporte COIT para que desarrolle el servicio en forma diaria: desde Vichadero el ómnibus partirá a las 00:30 y desde la capital del país a las 16:30. La frecuencia comenzará a funcionar este lunes 3 de mayo.

"Cuando en diciembre nos dieron la noticia, nos llamaron con mucha felicidad de todos los pueblos y ciudades que son el eje de la ruta 6, preguntando cuándo empezábamos. Estaban todos muy interesados y para nosotros es una satisfacción muy grande. Tenemos fe en que va a ser un éxito y que al público de Vichadero y las zonas aledañas, como Caraguatá por donde también pasará el ómnibus, les va a servir el servicio. Va a ser un bien para todos”, expresó el director de COIT, Roberto Leone.

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber y el subsecretario José Luis Olaizola, aseguraron además que arreglarán la Ruta 6 lo que facilitará la circulación de esta nueva línea.



"Ya la estamos haciendo con fondos y personal propios de la administración en el tramo que va desde Vichadero hacia el Sur. Es un esfuerzo muy grande que hace la administración porque no tenemos una maquinaria de última generación", sostuvo el ministro.



En cuánto a la conectividad de Vichadero hacia la Ruta 26, adelantó que la idea es licitar dos tramos: el que va de Casa Sáenz al kilómetro 329 y del km 329 a la ruta 26. "Ahí completaríamos la conectividad. COIT puso la línea porque está creyendo en el gobierno porque si no creyera no se podría poner una línea que hoy por hoy tiene que cambiar la ruta por el estado de la misma", indicó Heber.