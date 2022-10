Tránsito trancado en inmediaciones del Palacio Legislativo por movilización sindical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves por la mañana el tránsito en la zona del Palacio Legislativo está demorado, en la previa de la movilización que llevará a cabo el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que convocó un paro general para esta jornada. Unos 300 ómnibus —150 del interior y 150 del área metropolitana— llegarán a la capital, detalló el secretario general del sindicato, Daniel Diverio.

"Se espera que participen más de 10.000 trabajadores. El tiempo está jugando una muy mala pasada pero no se suspende, las peleas hay que darlas en la calle", explicó el dirigente sindical. Si bien la movilización aún no llegó al lugar, allí se está montando un estrado y las distintas calles que rodean al Palacio Legislativo están con el tránsito enlentecido.



La movilización, que partirá desde la Universidad de la República a las 11:00 y culminará en el Palacio Legislativo, es "en reclamo de generación de empleo"; "ante la falta de inversión pública, si no se genera un cambio, para el año que viene puede haber una caída importante de la ocupación", detalló Diverio en diálogo con Arriba Gente (canal 10).

El sindicato solicita además que el gobierno concrete los proyectos con los que se comprometió, entre ellos la construcción de más viviendas para los sectores vulnerables y la aprobación de un fideicomiso para obras de saneamiento.