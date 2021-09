¿Qué servicios se verán afectados por el paro general del Pit-Cnt de este miércoles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt resolvió convocar a un paro general por 24 horas para este miércoles 15 de setiembre, en reclamo de "soluciones" en materia de "trabajo, salud, en defensa de la educación pública, vivienda digna, salario, defensa de las empresas públicas y contra el hambre", según indicó la central sindical en sus redes sociales. Sepa qué servicios funcionarán con normalidad y cuáles cesarán sus tareas a raíz de la medida tomada por la central sindical.



Transporte

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) informó este viernes que no detendrán los servicios durante el 15 de setiembre. No obstante, aclaró que sí adhieren a la medida y que participarán "en la movilización con coches".



Por su parte, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) anunció que se plegará al paro general desde las 10.00 de la mañana de este miércoles y hasta las 24.



Salud

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) informó que la Asamblea General Extraordinaria del sindicato resolvió adherirse al paro, que comprende a los sectores público y privado, a excepción de urgencias, emergencias, y atención a pacientes oncológicos y pacientes internados en los diversos centros de salud.



En cambio, el Sindicato Anestésico Quirúrgico no se adherirá al paro. Según informan en sus redes sociales, consideran que "no sería correcta una posible adhesión" dadas las actuales circunstancias de emergencia sanitaria.



La Federación Médica del Interior (FEMI) se manifestó en esa misma línea, e informó que no se sumarán al paro general del PIT-CNT, por lo que sus actividades no se verán afectadas.



Vacunatorios

Jose Lorenzo López, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo que se dispondrá de guardia gremial en los vacunatorios contra el COVID-19.



Intendencias

Los trabajadores afiliados a ADEOM paran durante 24 horas en defensa del “trabajo y el salario”.

Educación



La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) detienen sus tareas este miércoles, así como la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR).

Bancos

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) comunicó en sus redes sociales que detendrá sus actividades durante 24 horas este miércoles.

Funcionarios del Estado

La Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE), que se une al paro y detiene sus actividades durante toda la jornada. Cada sindicato que compone la confederación determinará la hora en que retornará a los servicios.



COFE nuclea, entre otros, a los trabajadores de Salud Pública, del INAU, de Loterías y Quinielas, del Registro Civil, de la Dirección General Impositiva, de Televisión Nacional, a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la Contaduría General de la Nación, del INE, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay.



Comercio y servicios

Los trabajadores afiliados a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) también se adhiere al paro y convoca a movilizarse.

Construcción y metalúrgicos

El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) informó que se une al paro desde las 10.00 de la mañana de este miércoles, al igual que la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra).