Recomendaciones de Sinae y Bomberos ante la llegada de ciclón

Rigen en Uruguay desde las 6:30 de este martes alertas amarilla y naranja en más de la mitad del territorio a causa de la aproximación de un ciclón subtropical. Desde Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y Dirección Nacional de Bomberos se insta a las personas a que "no salgan de la casa si no tienen por qué salir", expresó Sergio Rico, director de Sinae.

"Es probable que caigan árboles, columnas de luz, tendidos de cables. No ir a tratar de arreglarlo, sino esperar a que llegue personal especializado y comunicarse con la intendencia o el servicio 9.1.1", agregó Rico.

Además, se insta a evitar las llamadas de teléfono innecesarias y evitar la difusión de información exagerada o deformada.

Frente a las alertas vigentes, desde @sinae_oficial recordamos algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer en caso de que ocurra una emergencia. #PrepararseHaceLaDiferencia pic.twitter.com/ltH7JHQMAT

Recomendaciones de Bomberos

🔹 No salir del domicilio si no es necesario

🔹 Cerrar bien puertas y ventanas

🔹 Guardar objetos que puedan proyectarse con el viento

🔹 Limpiar desagües

🔹 No cruzar afluentes desbordados

☎️ En caso de una emergencia llamar al 911