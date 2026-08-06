OSE anuncia un corte de agua en Montevideo por una rotura este jueves 6 de agosto de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este jueves 6 de agosto de 2026, por lo que está afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza maniobras para arreglar una rotura en el sector Colman, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo en un sector que afecta a las calles Cno. Durán, Arroyo, Lezica y Garzón.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Colón.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:00 del mismo jueves 6 de agosto.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua potable. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.