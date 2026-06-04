OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 5 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados de sustitución de tuberías en la red de distribución del Sistema Metropolitano durante este viernes 5 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló la empresa estatal, las tareas se desarrollarán sobre las tuberías ubicadas en las calles Lafayette y Máximo Santos. La intervención implicará una afectación del servicio entre las 09:00 y las 15:00 del viernes 5 de junio de 2026.

La zona afectada corresponde al barrio montevideano Sayago, en el entorno delimitado por Br. José Batlle y Ordóñez, Coronel Raíz y la Vía Férrea. OSE advirtió que, además del área principal, las zonas aledañas podrán verse impactadas con baja presión y con turbiedad en el agua.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad, indicó el comunicado.

En caso de que se presente algún inconveniente luego de la normalización, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

Por último, OSE señaló que en caso de mal tiempo los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.