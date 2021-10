Octubre terminará con temperaturas superiores a los 30°C, según Inumet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde/noche de este viernes Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé precipitaciones y probables tormentas en la zona metropolitana del país. Estas lluvias también estarán presentes durante todo el día del sábado al norte de Uruguay y en el resto del país habrá lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico del instituto.

Sin embargo, con el correr de los días se experimentará un aumento de temperatura en todo el país. El domingo, en el norte la temperatura máxima será de 26° C ascendiendo de forma diaria hasta el jueves 28, en el que la máxima pronosticada es de 34° C.

Lo mismo sucederá al sur del Río Negro. Desde el domingo no se esperan lluvias y una temperatura máxima que pasará de 26° C a 34° C el día jueves.



De acuerdo al pronóstico de Inumet para setiembre, octubre y noviembre, “se espera que esté en el rango normal para todo el territorio nacional”.