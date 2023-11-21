Nuevos contenedores y recolección todos los días: los anuncios de la IMM para Parque Rodó y Punta Carretas

Redacción El País

A partir del miércoles 22 de noviembre comienza la instalación de nuevos contenedores para residuos mezclados en la vía pública en los barrios Parque Rodó y Punta Carretas.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que esta acción se alinea con la estrategia Montevideo Más Verde, a través de la cual la comuna busca soluciones adaptadas a cada territorio.

En la zona comprendida entre las calles Av. Tomas Giribaldi, Av. Julio Herrera y Reissig, Av. Julio María Sosa y Bv. Artigas (en ambas aceras), se instalarán 65 contenedores metálicos para residuos mezclados en la vía pública.

La recolección se realizará siete veces por semana: de lunes a sábados en el turno nocturno de 22 a 5 horas y los domingos, en el turno matutino de 6 a 13:15 horas.

“Las nuevas ubicaciones responden a una logística más eficiente de recolección, que apunta a mejorar la disposición por parte de vecinos, así como disminuir la permanencia de residuos en los contenedores”, informó la IMM.

Para conocer las nuevas ubicaciones se deber hacer clic aquí.

Junto con la instalación de estos contenedores se retirarán los contenedores actuales de la zona, por lo que ya no estarán disponibles los contenedores en los que se podían depositar los materiales reciclables de los hogares.

La recolección pasará a estar a cargo de funcionarios municipales.

A partir de ahora quienes clasifiquen, podrán solicitar su bolsón para depositar los materiales reciclables que generen en su hogar al WhatsApp 092 250 260. Este servicio permite una vez que el bolsón esté lleno, coordinar el día y horario de retiro de los materiales de acuerdo a su conveniencia.

También, otra opción para entregar los materiales de forma voluntaria, es llevarlos a los contenedores que se encuentran disponibles en la puerta de supermercados, grandes superficies o en los Ecocentros. Conocé las ubicaciones aquí.

Los materiales deben estar limpios, secos y compactados. Este cambio en todo lo recolectado es trasladado a las Plantas de Clasificación donde posteriormente son clasificados por tipo y color para valorizarse.