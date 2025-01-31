IMM trasladó 25 contenedores en barrios Sur y Palermo por el Desfile de Llamadas: sepa dónde están ubicados
El tradicional desfile se llevará a cabo los días viernes 7 y sábado 8 de febrero. El lunes 10 los contenedores volverán a su ubicación original.
Redacción El País
La Intendencia de Montevideo (IMM) trasladó 25 contenedores, que volverán a su ubicación original, en forma paulatina, a partir del lunes 10 de febrero debido al Desfile de Llamadas.
El desfile se realizará en los barrios Sur y Palermo los días viernes 7 y sábado 8 de febrero. La comuna trasladó los contenedores ubicados en la calle Isla de Flores, entre Héctor Gutiérrez Ruiz y Minas.
"Se recuerda a la población que está prohibida la disposición de residuos domiciliarios en la vía pública o fuera del contenedor", señaló la intendencia. "Tampoco se pueden disponer allí residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos y otros), poda y escombros. El retiro de estos materiales debe agendarse a través del Whatsapp 092 250 260", agregó en un comunicado.
Los contenedores reubicados son los que se encontraban en los siguientes puntos:
- Héctor Gutiérrez Ruiz esquina José María Roo trasladado hacia Paraguay entre José María Roo y Carlos Gardel, junto a la isla ya existente.
- Héctor Gutiérrez Ruiz esquina Carlos Gardel trasladado hacia Héctor Gutiérrez Ruiz 1130 entre Maldonado y Durazno.
- Zelmar Michelini esquina Durazno trasladado hacia Zelmar Michelini 1141.
- Zelmar Michelini esquina José María Roo trasladado hacia Carlos San Viana esquina José María Roo.
- José María Roo esquina Zelmar Michelini trasladado hacia Carlos San Viana esquina José María Roo.
- Carlos Quijano esquina Isla de Flores trasladado hacia Víctor Rodríguez Andrade esquina 17 Metros junto a isla ya existente.
- Carlos Quijano 1084 entre Durazno e Isla de Flores trasladado hacia Carlos Quijano 1110 entre Durazno y Maldonado.
- Aquiles Lanza 1075 trasladado hacia Domingo Petrarca frente al número de puerta 946.
- Aquiles Lanza esquina Gonzalo Ramírez trasladado hacia Domingo Petrarca frente al 946.
- Ejido 1012 trasladado hacia Ejido 908.
- Ejido 1029 trasladado hacia Durazno frente al 1369.
- Ejido 1060 trasladado hacia Durazno frente al 1369.
- Santiago de Chile 1052 esquina Isla de Flores trasladado hacia Durazno entre el 1410 y 1418.
- Santiago de Chile frente al 1092 trasladado hacia Durazno entre 1410 y 1418.
- Barrios Amorín esquina Isla de Flores trasladado hacia Barrios Amorín 973 junto a contenedor ya existente.
- Barrios Amorín 1058 esquina Isla de Flores trasladado hacia Barrios Amorín entre el 1124 y el 1132.
- Martínez Trueba 1088 trasladado hacia Martínez Trueba frente al 1105.
- Martínez Trueba esquina Isla de Flores trasladado hacia Martínez Trueba 983.
- Salto 1050 trasladado hacia Salto frente al 1105.
- Salto 1092 trasladado hacia Salto frente al 1105.
- Lorenzo Carnelli 1061 trasladado hacia Durazno 1596.
- Lorenzo Carnelli 1005 trasladado hacia San Salvador frente al 1644.
- -Isla de flores 1614 trasladado hacia San Salvador 1607.
- Minas frente al 1041 esquina Isla de Flores trasladado hacia Minas frente al 963 junto a contenedor ya existente.
- Minas 1091 trasladado hacia Durazno esquina Magallanes junto a isla ya existente.
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