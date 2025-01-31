IMM trasladó 25 contenedores en barrios Sur y Palermo por el Desfile de Llamadas: sepa dónde están ubicados

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo (IMM) trasladó 25 contenedores, que volverán a su ubicación original, en forma paulatina, a partir del lunes 10 de febrero debido al Desfile de Llamadas.

El desfile se realizará en los barrios Sur y Palermo los días viernes 7 y sábado 8 de febrero. La comuna trasladó los contenedores ubicados en la calle Isla de Flores, entre Héctor Gutiérrez Ruiz y Minas.

"Se recuerda a la población que está prohibida la disposición de residuos domiciliarios en la vía pública o fuera del contenedor", señaló la intendencia. "Tampoco se pueden disponer allí residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos y otros), poda y escombros. El retiro de estos materiales debe agendarse a través del Whatsapp 092 250 260", agregó en un comunicado.

Los contenedores reubicados son los que se encontraban en los siguientes puntos:

Héctor Gutiérrez Ruiz esquina José María Roo trasladado hacia Paraguay entre José María Roo y Carlos Gardel, junto a la isla ya existente.

Héctor Gutiérrez Ruiz esquina Carlos Gardel trasladado hacia Héctor Gutiérrez Ruiz 1130 entre Maldonado y Durazno.

Zelmar Michelini esquina Durazno trasladado hacia Zelmar Michelini 1141.

Zelmar Michelini esquina José María Roo trasladado hacia Carlos San Viana esquina José María Roo.

José María Roo esquina Zelmar Michelini trasladado hacia Carlos San Viana esquina José María Roo.

Carlos Quijano esquina Isla de Flores trasladado hacia Víctor Rodríguez Andrade esquina 17 Metros junto a isla ya existente.

Carlos Quijano 1084 entre Durazno e Isla de Flores trasladado hacia Carlos Quijano 1110 entre Durazno y Maldonado.

Aquiles Lanza 1075 trasladado hacia Domingo Petrarca frente al número de puerta 946.

Aquiles Lanza esquina Gonzalo Ramírez trasladado hacia Domingo Petrarca frente al 946.

Ejido 1012 trasladado hacia Ejido 908.

Ejido 1029 trasladado hacia Durazno frente al 1369.

Ejido 1060 trasladado hacia Durazno frente al 1369.

Santiago de Chile 1052 esquina Isla de Flores trasladado hacia Durazno entre el 1410 y 1418.

Santiago de Chile frente al 1092 trasladado hacia Durazno entre 1410 y 1418.

Barrios Amorín esquina Isla de Flores trasladado hacia Barrios Amorín 973 junto a contenedor ya existente.

Barrios Amorín 1058 esquina Isla de Flores trasladado hacia Barrios Amorín entre el 1124 y el 1132.

Martínez Trueba 1088 trasladado hacia Martínez Trueba frente al 1105.

Martínez Trueba esquina Isla de Flores trasladado hacia Martínez Trueba 983.

Salto 1050 trasladado hacia Salto frente al 1105.

Salto 1092 trasladado hacia Salto frente al 1105.

Lorenzo Carnelli 1061 trasladado hacia Durazno 1596.

Lorenzo Carnelli 1005 trasladado hacia San Salvador frente al 1644.

-Isla de flores 1614 trasladado hacia San Salvador 1607.

Minas frente al 1041 esquina Isla de Flores trasladado hacia Minas frente al 963 junto a contenedor ya existente.

Minas 1091 trasladado hacia Durazno esquina Magallanes junto a isla ya existente.