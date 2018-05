Feriados 2018: ¿cuándo cae el próximo fin de semana largo?

Después de este fin de semana largo para quienes no trabajan los feriados laborales, muchos se preguntan cuándo caerá el próximo feriado largo.



El próximo feriado será el martes 19 de junio por el natalicio de Artigas. Es laborable y no se cambia. Luego llega el miércoles 18 de julio en que se conmemora la Jura de la Constitución. Es no laborable el feriado y por tanto no se corre de fecha. Le sigue el 25 de agosto con la declaratoria de la independencia, que es no laborable, pero cae sábado.



Recién el 12 de octubre, Día de la Raza, vuelve a haber un fin de semana largo, que al igual que hoy es para quienes no trabajan los feriados laborables. Ese día cae viernes, pero el feriado se pasa para el lunes.



Fin de semana largo también puede haber el Día de los Difuntos, que es feriado laborable y cae el viernes 2 de noviembre.