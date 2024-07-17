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Este jueves no habrá recolección de basura en Montevideo; IMM pide colaboración a los vecinos

El servicio de recolección de basura no se llevará a cabo de manera habitual y retomará en la noche del jueves. Se solicita no tirar la basura antes de las 19:00 horas de mañana.

17/07/2024, 18:09
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Contenedores de basura desboraddos
Contenedores de residuos desbordados.
Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

Redacción El País
La Intendencia de Montevideo (IMM) solicitó en un comunicado a los vecinos que dispongan sus residuos en los contenedores a partir de la hora 19:00 del jueves 18 de julio, con motivo del feriado. El servicio de recolección de basura no se llevará a cabo de manera habitual y retomará en la noche del jueves.

Sin embargo, la IMM explicó que se encontrarán operativos los servicios que funcionan mediante el WhatsApp 092 250 260 (limpieza de entorno de contenedores, retiro de bolsones y agenda de retiro de materiales voluminosos).

"Se solicita no depositar en los contenedores residuos voluminosos -como muebles, cajas, colchones, electrodomésticos-. Mediante el servicio de WhatsApp 092 250 260, la intendencia retira en forma gratuita este tipo de residuos de los domicilios", indicó la comuna.

Por otro lado, debido al feriado, permanecerán cerrados este jueves los Ecocentros del Prado y Buceo.

Contenedores
Contenedores.
Foto: archivo.
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