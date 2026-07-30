Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 29 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 29 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 29 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 969
2. 616
3. 191
4. 263
5. 537
6. 083
7. 333
8. 402
9. 216
10. 806
11. 899
12. 141
13. 825
14. 625
15. 477
16. 540
17. 807
18. 143
19. 113
20. 157
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 06
• 07
• 13
• 16
• 25
• 26
• 33
• 37
• 40
• 41
• 43
• 57
• 63
• 69
• 77
• 83
• 90
• 91
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 292
2. 075
3. 921
4. 466
5. 697
6. 930
7. 225
8. 396
9. 683
10. 302
11. 414
12. 457
13. 933
14. 420
15. 767
16. 567
17. 572
18. 890
19. 063
20. 116
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 14
• 16
• 20
• 21
• 25
• 30
• 33
• 57
• 63
• 66
• 67
• 72
• 75
• 79
• 83
• 90
• 92
• 96
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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