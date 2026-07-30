Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 29 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 29 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 969

2. 616

3. 191

4. 263

5. 537

6. 083

7. 333

8. 402

9. 216

10. 806

11. 899

12. 141

13. 825

14. 625

15. 477

16. 540

17. 807

18. 143

19. 113

20. 157



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 06

• 07

• 13

• 16

• 25

• 26

• 33

• 37

• 40

• 41

• 43

• 57

• 63

• 69

• 77

• 83

• 90

• 91

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 292

2. 075

3. 921

4. 466

5. 697

6. 930

7. 225

8. 396

9. 683

10. 302

11. 414

12. 457

13. 933

14. 420

15. 767

16. 567

17. 572

18. 890

19. 063

20. 116

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 14

• 16

• 20

• 21

• 25

• 30

• 33

• 57

• 63

• 66

• 67

• 72

• 75

• 79

• 83

• 90

• 92

• 96

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.