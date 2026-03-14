El pronóstico del tiempo para hoy sábado 14 de marzo de 2026: cómo estará en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 14 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 31°C en el país, con presencia de nubosidad y fenómenos de niebla en varias regiones.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima de 31°C.

En el noreste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Además, se prevén probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso y nuboso, con neblinas. La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima de 29°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. A partir de la tarde y durante la noche continuará algo nuboso y nuboso, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima de 31°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada por nieblas y neblinas, y probables precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima de 29°C.

En el este la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla, y baja probabilidad de precipitaciones. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima prevista es de 11°C y la máxima de 27°C.

En Punta del Este la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima prevista es de 19°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima de 27°C.

Según Inumet, en los días siguientes se prevé un aumento de las temperaturas con condiciones de calor en gran parte del país, acompañado por un incremento del viento con rachas fuertes y la posible formación de tormentas aisladas hacia el inicio de la semana.