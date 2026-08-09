El pronóstico para hoy domingo 9 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 9 de agosto de 2026 tendrá ambiente frío, con una mínima más baja a nivel país de 1°C y una máxima más alta de 16°C.

En el noroeste, la mañana estará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas y neblinas; hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con rachas de 40 km/h. Temperatura mínima de 2°C y máxima de 16°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo claro y algo nuboso, con heladas, neblinas y bancos de niebla; en la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de cielo claro y algo nuboso. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y heladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; durante la tarde y la noche habrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 15°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con heladas y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; para la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 13°C.

En el este, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas, heladas, vientos del suroeste y oeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; hacia la tarde y la noche habrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas, baja probabilidad de precipitaciones, vientos del suroeste de 20 a 40 km/h y rachas de 50 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con vientos del suroeste de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; en la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, vientos del suroeste de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, también con rachas de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 11°C.

Para los próximos días, Inumet marca una tendencia de aumento de nubosidad, persistencia del frío con heladas y neblinas en distintas áreas, y algunos períodos con baja probabilidad de precipitaciones y rachas de viento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.