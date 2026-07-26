El pronóstico para hoy domingo 26 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 26 de julio de 2026 tendrá un panorama nuboso en el país, con la mínima más baja en 8°C y la máxima más alta en 22°C

En el noroeste, la mañana se presenta nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. Hacia la tarde/noche continúa el cielo nuboso, con intervalos de cubierto, nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas. La temperatura mínima es de 11°C y la máxima de 22°C

Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones escasas. En la tarde/noche se mantiene la misma tendencia, con nubosidad, intervalos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas. La temperatura mínima es de 10°C y la máxima de 19°C

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. Durante la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con momentos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima es de 9°C y la máxima de 21°C

En el centro-sur, la mañana se desarrollará con cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. Para la tarde/noche habrá nubosidad con intervalos de algo nuboso, nieblas y neblinas, y también precipitaciones escasas. La temperatura mínima es de 9°C y la máxima de 19°C

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones escasas. Hacia la tarde/noche persistirá el cielo nuboso, con intervalos de cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas. La temperatura mínima es de 8°C y la máxima de 17°C

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. En la tarde/noche continuará la nubosidad, con momentos de algo nuboso, nieblas y neblinas. La temperatura mínima es de 11°C y la máxima de 13°C

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. Durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso, con intervalos de algo nuboso, nieblas y neblinas. La temperatura mínima es de 8°C y la máxima de 15°C

La tendencia para los próximos días muestra un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones, tormentas aisladas o probables, nieblas, neblinas y bancos de niebla, además de períodos con rachas asociadas a tormentas y viento del este

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.