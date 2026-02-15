El pronóstico para hoy domingo 15 de febrero de 2026: ¿a qué hora llegan las lluvias y tormentas a Uruguay?

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay oscilan, para este día, en un rango de 13°C a 32°C.

Para la región del noroeste, el pronóstico para la mañana de este domingo anuncia un aumento de la nubosidad, desmejorando con precipitaciones y tormentas pronosticadas. Se esperan también rachas de viento del noreste al norte de hasta 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Mientras que, hacia el final del día, el cielo se mantendrá nuboso y cubierto con neblinas y bancos de niebla, persistiendo las condiciones de precipitaciones y tormentas. Las temperaturas variarán entre los 19°C y los 32°C.

En la zona noreste, la mañana dará comienzo con aumento de nubosidad y neblinas, presentando bajos índices de probabilidades de precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste al norte, alcanzando rachas de 40 km/h. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas va en aumento. Los vientos se mantendrán con tendencias similares durante todo el día. Las temperaturas se situarán entre los 16°C y los 30°C.

En cuanto al suroeste del país, la mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, con esperanzas de mejoras temporarias y precipitaciones y tormentas. Por la tarde, las condiciones permanecerán similares, aunque se anticipa un tendido a mejorar hacia la noche. Los vientos, generados desde el noreste y este, pueden alcanzar rachas de 40 km/h, con posibles rachas fuertes ligadas a tormentas. El termómetro marcará entre los 17°C y los 28°C.

Cómo estará el tiempo en Montevideo y el área metropolitana

Para la región centro-sur, incluyendo Montevideo y el area metropolitana, la situación meteorológica no dista mucho de sus vecinos del suroeste. Se espera que la nubosidad acompañe durante la mañana con eventos de mejoras temporarias, aunque no se descartan precipitaciones y tormentas. El escenario se repite durante el resto del día, con la expectativa de precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos fluctuarán entre el noreste y el este, registrando velocidades de hasta 40 km/h. La zona experimentará temperaturas de 15°C a 28°C.

Dirigiendo la mirada hacia el este, los datos matutinos muestran un patrón de aumento de nubosidad y neblinas, con inequívocos signos de desmejoramiento ya que habrá precipitaciones y tormentas. Por la noche, el clima espera tormentas aisladas junto con una cobertura nubosa y bancos de niebla. El rango de temperatura se asentará entre los 13°C y los 27°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Cómo estará el tiempo en Punta del Este

En la localidad de Punta del Este, el inicio del día vendrá acompañado de un incremento en la nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Asimismo, la continuación del día contempla precipitaciones y la potencialidad de tormentas. Los vientos se mantendrán con velocidades moderadas del noreste y este, incluyendo rachas de 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 24°C.

En cuanto a los días posteriores, el pronóstico general anticipa la continuación de la inestabilidad climática, con predominancia de nubosidad e importantes probabilidades de precipitaciones y tormentas en varias regiones del país. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas que podrían alcanzar los 33°C en las zonas más afectadas por el calor, especialmente en el Suroeste. Los vientos serán en general leves a moderados con algunas ráfagas que podrían ser fuertes en áreas tormentosas y costeras. Se recomienda a la población mantenerse informada acerca de las actualizaciones de los pronósticos a lo largo de la semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.