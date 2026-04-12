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El pronóstico para hoy domingo 12 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada con abundante nubosidad y fenómenos asociados a la humedad.

El País
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12/04/2026, 09:30
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada con abundante nubosidad y fenómenos asociados a la humedad, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 26°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, acompañada de nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad con períodos de cubierto, junto a neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de nieblas y neblinas, y se prevén precipitaciones junto a probables tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso con períodos de nuboso, acompañado de neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 24°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se prevén precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto, con mejora hacia el final del día y presencia de neblinas, registrándose precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, mejorando, con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso con neblinas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 22°C. Para los próximos días, Inumet prevé condiciones mayormente nubosas con presencia de nieblas y neblinas, seguido de un desmejoramiento general hacia mitad de semana con aumento de la inestabilidad, probabilidad de precipitaciones y tormentas, junto a un incremento en la intensidad del viento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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