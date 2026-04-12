El pronóstico para hoy domingo 12 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada con abundante nubosidad y fenómenos asociados a la humedad, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 26°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, acompañada de nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad con períodos de cubierto, junto a neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de nieblas y neblinas, y se prevén precipitaciones junto a probables tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso con períodos de nuboso, acompañado de neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 24°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se prevén precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones. Durante la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto, con mejora hacia el final del día y presencia de neblinas, registrándose precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, mejorando, con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso con neblinas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 22°C. Para los próximos días, Inumet prevé condiciones mayormente nubosas con presencia de nieblas y neblinas, seguido de un desmejoramiento general hacia mitad de semana con aumento de la inestabilidad, probabilidad de precipitaciones y tormentas, junto a un incremento en la intensidad del viento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.